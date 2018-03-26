Мария Максакова выступила в роли Дездемоны, при этом, опубликовав фото с премьеры, она заявила, что ее не задушили. Однако дела артистки не столь оптимистичны: выяснилось, что оперная дива проиграла бой с судом.

Мария Максакова выступила в роли Дездемоны, при этом, опубликовав фото с премьеры, она заявила, что ее не задушили. Однако дела артистки не столь оптимистичны: выяснилось, что оперная дива проиграла бой с судом.В Харьковском театре оперы и балета имени Лысенко состоялась премьера оперы "Отелло" Верди. В роли Дездемоны выступила Мария Максакова. Специально для роли оперная дива преобразилась: надела парик, облачилась в соответствующие времени костюмы, нарядилась в роскошные драгоценности.После премьеры на своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала фотографии, сделанные буквально со сцены. На снимках артистка запечатлена со своими коллегами и обилием цветов, преподнесенных многочисленными поклонниками. "А вот и не задушили!!!" – задорно подписала фотографии Максакова.Фанаты рассыпались в комплиментах и поздравлениях артистке. "Маша! Поздравляю! Ура! Молодец", "С премьерой, Маша!!!", "Спасибо Вам большое за потрясающий спектакль!!! Были сегодня на Премьере!!! Вся наша семья в восторге!", "Хорошо когда отличный конец...." – высказались подписчики.Между тем дела Марии Максаковой не так радужны. Артистке не удалось оспорить продажу своего нежилого помещения в центре столицы стоимостью два миллиона долларов. Пресненский суд Москвы не поддержал исковые требования Максаковой к падчерице Екатерине Вороненковой и бывшему сотруднику СКР Денису Панаитову.Отметим, что заседания проходили в закрытом режиме. Представители Екатерины, проходившей по делу в качестве соответчика, представили суду справки о ее здоровье, согласно которым она не состоит на учете в наркодиспансере и никакой зависимостью не страдает. В итоге суд отклонил иск Марии Максаковой, приводит слова пресс-секретаря суда Алексея Черникова "Московский комсомолец".