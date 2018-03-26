Пройдено более половины участка тоннеля новой, Кожуховской линии Московского метрополитена под фиолетовой веткой подземки. О ходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Пройдено более половины участка тоннеля новой, Кожуховскойлинии Московского метрополитена под фиолетовой веткой подземки. Оходе работ рассказал глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.Тоннелепроходческий комплекс с именем"Светлана" проложил уже более 29 метров (21 кольцо) правогоперегонного тоннеля Кожуховской линии под действующейТаганско-Краснопресненской веткой. "Это больше половины строящегосяучастка. Осталось пройти еще 22,4 метра", – сказал Хуснуллин.Механизмы идут на уровне от 3,1 до 3,5метра под действующей линией подземки. Общая протяженность участка правоготоннеля Кожуховской линии, который проходит под фиолетовой веткой, равен 51,8метра."Проходка ведется в соответствии с графиком. Все системыработают в штатном режиме", – заявил генеральный директор АО"Мосинжпроект" Марс Газизуллин. По его словам, все системы работают вштатном режиме, для минимизации рисков и сохранения действующих и вновьвозводимых сооружений в процессе проходки сложного участка ведетсякруглосуточный мониторинг состояния тоннелей Таганско-Краснопресненской линии итоннеля Кожуховской.Стоит отметить, что для обеспечения безопасности с 24 по 30марта включительно закрыты три станции фиолетовой ветки – "Лермонтовскийпроспект", "Жулебино" и "Котельники".Проходка правого тоннеля Кожуховской линии от переходнойкамеры за станцией "Косино" до "Косино" началась 25 декабря2017 года. Общая длина тоннеля – 683 метра, в настоящий момент пройдено 625,8метра.Напомним, Кожуховскую линию метрополитена начали строить в2012 году. Она включает восемь станций – "Нижегородская","Стахановская" "Окская улица", "Юго-Восточная","Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и"Некрасовка". На карте подземки ветка будет обозначена розовымцветом.Длина новой линии составит более 17 километров. В настоящиймомент на ее строительстве задействованы более 3,5 тысячичеловек. Обслуживание поездов на розовой ветке будет осуществлять новоеэлектродепо "Руднево", которое строится в одноименной промзоне.По словам заместителя гендиректора по девелопменту АО"Мосинжпроект" Альберта Суниева, на Кожуховской ветке запланированосоздание шести транспортно-пересадочных узлов. "Есть особенность по ТПУ"Некрасовка", где конечная станция метро. Мэром принято решениереализовывать там социальную составляющую. Планируется строительство большогоспортивного центра с ледовым дворцом и большим бассейном. Там же расположатсяМФЦ для жителей района и парк на пять гектаров", – рассказал он.