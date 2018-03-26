Два года пожарные проверки не проходили в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС. При том, что пожарные находили серьезные нарушения на объекте. Но у них, как говорится, были связаны руки - торговый центр находится на надзорных каникулах.

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове не проходил пожарных проверок ни в 2016-м, ни в 2017 году. Представители МЧС связывают это с тем, что комплекс - объект малого бизнеса, а в отношении них действуют надзорные каникулы. Бизнес-омбудсмен Борис Титов отмечает, освобождения от проверок по пожарной безопасности не было. По его словам, МЧС действительно заявляло о том, что контроль уменьшился.Причина - пожарные декларации. Если бизнесмен их подписывал, он гарантировал безопасность. Стоит ли подпись владельца "Зимней вишни" под таким документом, еще предстоит выяснить. Как и то, почему комплекс площадью 1500 квадратных метров стал объектом малого бизнеса."Теоретически малое предприятие может иметь в собственности любой объект недвижимости. Если оно не приносит ему оборота - продажного или иного и если на этом объекте не работает больше определенного количества людей", - отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов.Комплекс был открыт в 2013 году, его общая площадь – почти 19 тысяч квадратных метров, торговая – 1,5 тысячи. На территории располагались 14 магазинов, отделение банка, кинотеатр, бассейн и боулинг. И это сложно назвать малым бизнесом.Само понятие включает в себя такие показатели: ограничение по выручке - 800 миллионов рублей в год, число работников не должно превышать 100 человек. Для таких компаний в 2015 году был подписан закон о введении надзорных каникул для малого бизнеса. В течение трех лет органам госнадзора и муниципального контроля запрещено проводить плановые проверки. Такие каникулы не коснулись предприятий, работающих в сфере надзора промышленной, пожарной, радиационной и экологической безопасности, а также аудиторских организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами.Эксперты рассказывают, какие виды проверок исключены в рамках каникул. Сергей Варламов, партер компании "Деловой фарватер": "Ошибочно было бы полагать, что надзорные каникулы распространяются только на проверки финансовой составляющей предприятий и ИП. Если посмотрите список видов муниципального контроля, увидите, что он достаточно обширный - там десятки пунктов. И, в том числе, пункты, касающиеся безопасности граждан. Там увидите пожарную безопасность".Как отмечают представители бизнеса, сами надзорные каникулы дали для предпринимателей хорошие результаты. По данным "Опоры России", за 2017 год число плановых проверок бизнеса сократилось в среднем на 40%. И теперь такой мораторий могут продлить до 2022 года. Эксперты считают, после трагедии в Кемерове число проверок может измениться."Правительство в данном случае вернется к рассмотрению необходимости увеличения проверок. Другое дело, будет ли это огульно или принцип разумной достаточности", - говорит Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике московского отделения "Опоры России".По официальным данным, во время последних проверок в торговом центре в Кемерове нарушений выявлено не было. Не проводились и внеплановые визиты пожарной инспекции, ведь запросов не было.Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в "Зимней вишне". По последним данным, пожар унес жизнь 64 человек. Для опознания погибших понадобится генетическая экспертиза.По предварительной информации, очаг возгорания находился на верхнем, 4-м этаже, там были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям - причинение смерти по неосторожности; нарушение пожарной безопасности и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Четверо подозреваемых задержаны, в их числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала здание, и арендатор помещения, откуда мог начаться пожар. Кроме них следователи допрашивают свидетелей, очевидцев и потерпевших, изымают всю необходимую документацию.После трагедии в Кемерове о тотальных проверках всех торгово-развлекательных комплексов и других мест массового скопления людей объявили в Алтайском и Хабаровском краях, Магаданской области, Башкирии, Крыму, Севастополе, Ростовской области и других регионах.