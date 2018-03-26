О счастливой жизни, продуктивном сотворчестве и горьком расставании с Верой Глаголевой, героическом пути его матери во время войны и о съемках у Василия Шукшина в фильме Живет такой парень Родион Нахапетов рассказал в программе Судьба человека с Борисом Корчевниковым.

Родиона Нахапетова называли лучшим романтическим героем советского кино. Именно он как режиссер открыл советскому зрителю юную красавицу Веру Глаголеву, которая стала и блестящей актрисой, и заботливой женой.Они казались идеальной парой: он – режиссер, она – актриса. Фильмы с их участием выходили один за другим, в семье росли две замечательные дочки.Семейная идиллия и творческий тандем рухнул, когда Нахапетов уехал в США и встретил там новую любовь.Два с половиной года он жил на две страны и на две семьи, разрываясь между двумя женщинами. В итоге он выбрал Наталью Шляпникофф, которая стала его сторой женой.Нахапетова тогда обвиняли в предательстве — в том, что он бросил Глаголеву и двоих детей в трудные времена, хотя с дочками режиссер продолжал общение.В программе "Судьба человека" Родион Нахапетов с горечью признается Борису Корчевникову: он многое не успел ей сказать. Но Веры Глаголевой уже нет в живых.Вспоминая первую встречу с ней, когда Нахапетов уже начал заниматься режиссурой, он вспоминает, что Вера и не собиралась быть актрисой.Она была "просто спортивной девчонкой", которая случайно она проходила по коридору студии. Он обратил внимание на ее прическу "под Мирей Матье". И потом, когда должны были состояться пробы на фильм "На край света…", а девушка, которая должна была исполнять главную роль, не пришла, он предложил позвать Глаголеву.Правда, поначалу она должна была лишь прочитать текст за кадром, а в итоге роль досталась именно ей. Так в советском-российском кинематографе взошла звезда Веры Глаголевой.О героическом пути его матери во время войны, о встрече с Василием Шукшиным и съемках в фильме "Живет такой парень", открывшие ему дорогу в кино, и, конечно о жизни, совместном творчестве и расставании с Верой Глаголевой Родион Нахапетов рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".