Миллиардер Денис Штенгелов, которому принадлежит холдинг КДВ Групп, заявил, что работает с органами власти по делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово. Предприниматель не подтвердил и не опроверг свою причастность к работе компании, но, по некоторым данным, пообещал выплатить компенсацию.

Миллиардер Денис Штенгелов, которому принадлежит холдинг "КДВ Групп", заявил, что работает с органами власти по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Предприниматель не подтвердил и не опроверг свою причастность к работе компании, но, по некоторым данным, пообещал выплатить компенсацию.Жизнь каждого погибшего Штенгелов якобы оценил в три миллиона рублей, передает Telegram-канал Mash. Именно столько он готов выплатить тем, кто потерял кого-то из близких при пожаре в "Зимней вишне".При этом миллиардер пока не собирается возвращаться в Россию. Сейчас он в Австралии. Там же, предположительно, живут и его дети."Работаем с органами, все выясняется – что, как, почему, большая работа ведется", – заявил Штенгелов в беседе с корреспондентом . От дальнейших комментариев он отказался ссылаясь на то, что находится за границей.Следователи уже провели беседу с партнером миллиардера Сергеем Братушевым. Mash пишет, что он является соучредителем холдинга "КДВ Групп", который якобы частично владеет сгоревшим торговым центром.О связи Штенгелева и "Зимней вишни" рассказали и другие источники. Два консультанта в сфере недвижимости сообщили сайту газеты , что структура "КДВ групп" владеет торговым центром.Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. В результате здание обрушилось, погибли по меньше мере 64 человека, около 50 получили ранения разной степени тяжести.На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция. Под завалами могут находиться тела других погибших.По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как писали Dni.Ru, следователи провели беседу с генеральным директором "Зимней вишни".