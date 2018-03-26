В Сети распространяются безумные слухи об огромном числе жертв пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове. Несмотря на очевидную ложность этих данных, у этой теории заговора оказалось множество сторонников. В Следственном комитете России даже были вынуждены выступить с заявлением по этому вопросу.
В Сети распространяются безумные слухи об огромном числе жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Несмотря на очевидную ложность этих данных, у этой теории заговора оказалось множество сторонников. В Следственном комитете России даже были вынуждены выступить с заявлением по этому вопросу.
Практически сразу после того, как стало известно о десятках пострадавших и пропавших без вести людей при пожаре в кемеровском торговом центре, по Сети поползли невероятные слухи о числе погибших. Якобы в моргах уже заготовили 170 мест под тела и больше половины были заполнены сразу после того, как спасатели приступили к тушению пожара.
Следом анонимные конспирологи из интернета озвучили еще более пугающие цифры. По их словам, число жертв колеблется от 300 до 400 человек. Якобы средствам массовой информации запрещают сообщать людям правду, а тела выносят из здания под покровом ночи.
Несмотря на очевидную абсурдность подобных заявлений – родственники пропавших без вести, неравнодушные граждане и журналисты дежурят у места ЧП круглосуточно, а у каждого погибшего есть близкие, которые не дадут замолчать его смерть – информация активно распространяется по Сети. Эксперты отмечают, что подобное происходит практически после любой крупной трагедии.
Чтобы остановить распространение ложной информации, Следственный комитет на своей странице в Telegram опубликовал специальное заявление. "Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности. Следственный комитет России с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания. Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших", – говорится в сообщении.
Напомним, пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числе поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00 по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны 17.