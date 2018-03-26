Первую в России

«Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую в стране открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково». Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов,применяемых в сетях 5G,приглашаются к совместному тестированию современного оборудования и решений на площадке опытной зоны. Оставить заявку на участие можно на странице http://www.rostelecom.ru/projects/5G/Опытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. «Ростелеком» проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастотв диапазоне 3400-3800 МГц.Нацеремонии запускас помощью специальных тестов продемонстрированатехническая возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки(ping).Практическое применение оборудования сетей связи нового поколения для пользователей былопродемонстрировано на экране телевизора ультравысокой четкости (4К), высококачественный контент на который передавался с помощью модема 5G.Наибольшую эффективность в части скорости передачи данных и времени отклика показало использование решения, предусматривающего агрегацию полос частот в диапазонах 1800 МГц и 3,5 ГГц, реализованное на абонентском терминале Qualcomm Snapdragon 845.На открытии опытной зоны 5G в ИЦ «Сколково» присутствовалиПрезидент «Ростелекома» Михаил Осеевский,Председатель Правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов и Вице-Президент Nokia в регионе Восточная ЕвропаДеметрио Руссо (Demetrio Russo).«Сети 5G – это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно- управляемых сетей. «Ростелеком» предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе,- говорит Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. - Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно,отработка сценариев модели инфраструктурного оператора ипоиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G».Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда «Сколково»: «Перспективные для 5G области – это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. С участием стартапов «Сколково» мы уже готовим «пилоты» по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии (например, для организации трансляций в формате 360 градусов) Компаниям, которые работают в области использования сетей пятого поколения, мы готовы предоставить возможность тестирования и применения их инновационных разработок непосредственно в «Сколково» при поддержке экспертов из «Ростелекома» и «Nokia».Деметрио Руссо, Вице-Президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил:«Nokia является мировым лидером в области развития технологии 5G - архитектуры сети связи следующего поколения. 5G создаст новую экосистему практически для всех отраслей с абсолютно новыми областями применения. 5G откроет новые возможности для использования высокопроизводительных умных приложений, подключенных к множеству устройств в самых разных отраслях экономики и бизнеса. Мы уверены, что открытая сегодня опытная зона сети 5G позволит всем заинтересованным игрокам оценить не только традиционные преимущества 5G в области увеличения сетевой емкости и скорости передачи данных, но и новые преимущества в сфере разработки инновационных бизнес-моделей и сервисов для таких областей, как промышленная автоматизация, транспорт, автомобилестроение, здравоохранение и многие другие».