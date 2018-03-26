«Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую в стране открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра «Сколково». Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, применяемых в сетях 5G, приглашаются к совместному тестированию современного оборудования и решений на площадке опытной зоны.

26.03.2018Ростелеком, Nokia и Фонд Сколково запустили первую в России открытую опытную зону сети нового поколения 5GРостелеком, Nokia и Фонд Сколково запустили первую в стране открытую опытную зону сети 5G на территории инновационного центра Сколково. Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных продуктов, применяемых в сетях 5G, приглашаются к совместному тестированию современного оборудования и решений на площадке опытной зоны. Оставить заявку на участие можно на страницеОпытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. Ростелеком проведет исследование возможности использования отдельных участков полос радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.На церемонии запуска с помощью специальных тестов продемонстрирована техническая возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки (ping). Практическое применение оборудования сетей связи нового поколения для пользователей было продемонстрировано на экране телевизора ультравысокой четкости (4К), высококачественный контент на который передавался с помощью модема 5G. Наибольшую эффективность в части скорости передачи данных и времени отклика показало использование решения, предусматривающего агрегацию полос частот в диапазонах 1800 МГц и 3,5 ГГц, реализованное на абонентском терминале Qualcomm Snapdragon 845.На открытии опытной зоны 5G в ИЦ Сколково присутствовали Президент Ростелекома Михаил Осеевский, Председатель Правления Фонда Сколково Игорь Дроздов и Вице-Президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо (Demetrio Russo).Сети 5G – это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также волоконно-оптическими сетями с функциями программно- управляемых сетей. Ростелеком предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе, - говорит Президент Ростелекома Михаил Осеевский. - Задачами открытой опытной зоны являются исследование технических особенностей технологии и, что важно, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей 5G.Игорь Дроздов, Председатель Правления Фонда Сколково: Перспективные для 5G области – это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и видеоаналитика, и ряд других. С участием стартапов Сколково мы уже готовим пилоты по картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением дронов, решений для медиа индустрии (например, для организации трансляций в формате 360 градусов) Компаниям, которые работают в области использования сетей пятого поколения, мы готовы предоставить возможность тестирования и применения их инновационных разработок непосредственно в Сколково при поддержке экспертов из Ростелекома и Nokia.Деметрио Руссо, Вице-Президент Nokia в регионе Восточная Европа отметил: Nokia является мировым лидером в области развития технологии 5G - архитектуры сети связи следующего поколения. 5G создаст новую экосистему практически для всех отраслей с абсолютно новыми областями применения. 5G откроет новые возможности для использования высокопроизводительных умных приложений, подключенных к множеству устройств в самых разных отраслях экономики и бизнеса. Мы уверены, что открытая сегодня опытная зона сети 5G позволит всем заинтересованным игрокам оценить не только традиционные преимущества 5G в области увеличения сетевой емкости и скорости передачи данных, но и новые преимущества в сфере разработки инновационных бизнес-моделей и сервисов для таких областей, как промышленная автоматизация, транспорт, автомобилестроение, здравоохранение и многие другие.5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.5G создаст новые возможности для интеллектуальных и эффективных приложений, подключенных ко множеству устройств и работающих в самых разных коммерческих областях и отраслях экономики.После выхода финальной версии стандарта пиковая скорость 5G составит около 10 Гбит/с, что достаточно для передачи сотен видеопотоков Ultra HD с разрешением 4K. Первые спецификации стандарта 5G должны быть разработаны в 2018 году, а первая коммерческая сеть 5G может быть развернута в 2020 году.Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.* * *Частоты в диапазоне 3,5ГГц выделены решением ГКРЧ Группе компаний Фрештел, а в диапазоне 1800 МГц предоставлены ПАО МегаФон в рамках сотрудничества ПАО Ростелеком и ПАО МегаФон по исследованию и продвижению перспективных радиотехнологий 5G в Российской Федерации. ГК Фрештел – 100% дочерние предприятия ПАО Ростелеком.* * *Фонд Сколково — некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда — создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром Сколково, деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). Суммарная выручка компаний — участников Сколково за период 2011–2016 гг. превысила 147 млрд рублей. В них создано более 27 тысяч рабочих мест, запатентовано более 1200 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы Сколково является исследовательский университет — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. К 2020 году в Сколково будет построено более 2 млн квадратных метров производственных, офисных и жилых помещений, в Инновационном центре будут работать не менее 35 000 человек. Сайт:* * *О компании Nokia ().Мы создаем инновационные технологии, объединяющие мир. Опираясь на исследовательский и инновационный опыт Nokia Bell Labs, компания предлагает операторам связи, государственным структурам, крупным корпорациям и индивидуальным потребителям наиболее полный в отрасли спектр технологий, услуг и схем лицензирования.Создавая инфраструктуры для сетей 5G и Интернета вещей, Nokia формирует технологическое будущее, которое полностью изменит нашу жизнь.* * *ПАО Ростелеком – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,6 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,5 млн пользователей, из которых свыше 4,6 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 6 мес. 2017 г. составила 145,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,2 млрд руб. (31,7% от выручки), чистая прибыль – 6,0 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.