УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Клочко Сергея Анатольевича, 28.12.1970 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Клочко Сергея Анатольевича, 28.12.1970 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 2008 года.Приметы: на вид 43-45 лет, высокого роста, атлетического телосложения, волосы темные с рыжим оттенком, глаза светлые.Особые приметы: изменение формы носа и челюсти в связи с проведением пластической операции.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93