УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Луканенкову Наталью Павловну, 15.05.1975 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшую без вести Луканенкову Наталью Павловну, 15.05.1975 года рождения, жительницу г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 01.08.2017.Приметы: на вид 50-55 лет, полного телосложения, рост около 165 см, волосы черные, короткие, глаза карие.Особые приметы: на шее с правой стороны татуировка в виде узора около 10 см.Была одета: черный спортивный костюм, оранжевые кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «02» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93