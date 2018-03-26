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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-s-chego-nachnyom-blagoustrojstvo.html" target="_blank">С чего начнём благоустройство?</a> - С чего начать благоустройство? Во Владимире подвели итоги голосования за общественные пространства. Выборы проводили в два этапа. Из 13-ти территорий в финал прошли пять. Финальный тур должен был определить, с какого объекта начнется благоустройство. Что выбрали жители, расскажет Валерия Саенко.