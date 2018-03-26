Динамические характеристики самой мощной версии спорткара Chevrolet Corvette под названием ZR1 долгое время держались в секрете, и только сейчас были раскрыты представителями марки. И они ясно дают понять, что старое-доброе сочетание огромного V8 и механического нагнетателя еще способно задать жару.

Динамические характеристики самой мощной версии спорткара Chevrolet Corvette под названием ZR1 долгое время держались в секрете, и только сейчас были раскрыты представителями марки. И они ясно дают понять, что старое-доброе сочетание огромного V8 и механического нагнетателя еще способно задать жару.