Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. Как обещают в компании, новое оборудование значительно повысит точность и скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки автомобилей.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-sborka-uazov-stanet-kachestvennee.html" target="_blank">Сборка УАЗов станет качественнее</a> - Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. Как обещают в компании, новое оборудование значительно повысит точность и скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки автомобилей.
[url=http://33live.ru/novosti/26-03-2018-sborka-uazov-stanet-kachestvennee.html]Сборка УАЗов станет качественнее[/url] - Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. Как обещают в компании, новое оборудование значительно повысит точность и скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки автомобилей.