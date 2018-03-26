Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. Как обещают в компании, новое оборудование значительно повысит точность и скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки автомобилей.

Ульяновский автомобильный завод ввел в эксплуатацию двустоечную координатно-измерительную машину Zeiss. Как обещают в компании, новое оборудование значительно повысит точность и скорость замеров кузовных деталей и тем самым позволит улучшить качество сборки автомобилей.