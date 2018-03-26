Конгресс Соединенных Штатов утвердил рекордную сумму на поддержку Израиля – 705 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на дальнейшее развитие противоракетной обороны страны.

Конгресс Соединенных Штатов утвердил рекордную сумму на поддержку Израиля – 705 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на дальнейшее развитие противоракетной обороны страны, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны еврейского государства.В частности, Израиль развернет серийное производство систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела-3". Все вместе они составляют эшелонированную оборону от практически любых ракет, кроме межконтинентальных.В 2016 году Вашингтон пообещал Тель-Авиву финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов. Ежегодно до 2028 года Штаты будут выделять более 3 миллиардов, плюс свыше 500 миллионов долларов на развитие ПРО."Железный купол" – комплекс перехвата артиллерийских снарядов, ракет с дальность полета до 70 километров, а также вертолетов и беспилотников. "Праща Давида", разработанная вместе с американской компанией Raytheon, – это уже следующий эшелон обороны. Она способна уничтожать баллистические ракеты малой дальности и крылатые ракеты.