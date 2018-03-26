Отбирала у подчинённых премии? Главу администрации города Карабаново подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Наталья Помехина незаконно получила больше 113 тысяч рублей. Сити-менджером Карабаново её назначили в мае 2017 года. А уже в декабре она пошла на свое первое должностное преступление.
26.03.2018
Отбирала у подчинённых премии? Главу администрации города Карабаново подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Наталья Помехина незаконно получила больше 113 тысяч рублей. Сити-менджером Карабаново её назначили в мае 2017 года. А уже в декабре она пошла на свое первое должностное преступление.