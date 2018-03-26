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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-siti-menedzher-popalas-s-polichnym.html" target="_blank">Сити-менеджер попалась с поличным</a> - Отбирала у подчинённых премии? Главу администрации города Карабаново подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Наталья Помехина незаконно получила больше 113 тысяч рублей. Сити-менджером Карабаново её назначили в мае 2017 года. А уже в декабре она пошла на свое первое должностное преступление.