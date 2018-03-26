В Следственном комитете России опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы возбужденном уголовном в отношении девочки из Волоколамска за жесты в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В Следственном комитете России опровергли появившуюся в соцсетях информацию о якобы возбужденном уголовном в отношении девочки из Волоколамска за жесты в адрес губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.Инцидент произошел во время стихийного митинга жителей города около больницы, куда с жалобами на отравление обратились более 50 детей. Люди связали массовое ухудшение самочувствия с очередным выбросом газа на полигоне твердых бытовых отходов "Ядрово" и требовали закрыть свалку. Девочка в розовой куртке получила известность после того, как в Интернете была опубликована видеозапись с этого митинга. На ней ребенок указал на губернатора Воробьева и провел пальцами себе по горлу."Распространяемая в социальных сетях информация об уголовных делах, якобы возбужденных в отношении девочки из Волоколамска за жесты в адрес губернатора Московской области, полностью не соответствует действительности", — сообщили в Следственном комитете РФ, передает "Интерфакс".Ранее глава Московской области пообещал, что старый мусорный полигон "Ядрово" под Волоколамском будет закрыт в ближайшее время, после чего там начнутся работы по его рекультивации.