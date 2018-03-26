Следователи проверяют информацию о закрытых дверях кинозала в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Следователи проверяют информацию о закрытых дверях кинозала в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, где при пожаре погибли 64 человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.В одном из залов кинотеатра закрытыми оказались порядка 30 детей, им никто не помогал эвакуироваться. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Именно эта информация сейчас и проверяется, пояснил собеседник агентства.В соседнем зале, где также шел сеанс, закрытым оказался запасной выход, у которого позже нашли 15 погибших. Двери эвакуационного выхода работники ТЦ должны открывать утром, видимо, по каким-то причинам 25 марта это не было сделано.Проверку собирается провести и Росгвардия – ее заинтересовали действия охраны торгового центра. В СИМ со ссылкой на очевидцев ранее появилась информация, что охранники после начала пожара перекрыли проходы по лестницам, и дети из игровой комнаты на четвертом этаже не могли спуститься вниз. Если этот факт подтвердится, Росгвардия будет добиваться привлечения этих людей к уголовной ответственности и аннулировании лицензии ЧОП, заявил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Погибли, по последним данным, 64 человека. Пострадали более 40 человек.