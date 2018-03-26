Задержанный по уголовному делу о пожаре в Зимней Вишне Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. У работника нет профильного образования и он никогда до этого не работал с подобного рода техникой.

Задержанный по уголовному делу о пожаре в "Зимней Вишне" Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. У работника нет профильного образования и он никогда до этого не работал с подобного рода техникой.Андрей Никитин, который был принят на работу в ТЦ "Зимняя Вишня" в качестве старшего специалиста по безопасности, не имел ни дня опыта работы в релевантной сфере. Мужчина имеет среднее специальное образование по направлению "повар".На эту тему уже успел колко высказаться популярный российский журналист Сергей Минаев. "В принципе, это можно делать девизом любого российского предприятия", – сказал бизнесмен.Отметим, что с безопасностью в "Зимней Вишне" была серьезная проблема. Несмотря на то, что формально ТЦ проходил все проверки, но тем не менее сигнализация была неисправна. Предположительно, не было и звукового оповещения.Информация дополняется.