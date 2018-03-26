Задержанный по уголовному делу о пожаре в Зимней Вишне Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. У работника нет профильного образования и он никогда до этого не работал с подобного рода техникой.
Задержанный по уголовному делу о пожаре в "Зимней Вишне" Александр Никитин отвечал за систему пожарной безопасности и сигнализацию в ТЦ. У работника нет профильного образования и он никогда до этого не работал с подобного рода техникой.
Андрей Никитин, который был принят на работу в ТЦ "Зимняя Вишня" в качестве старшего специалиста по безопасности, не имел ни дня опыта работы в релевантной сфере. Мужчина имеет среднее специальное образование по направлению "повар".
На эту тему уже успел колко высказаться популярный российский журналист Сергей Минаев. "В принципе, это можно делать девизом любого российского предприятия", – сказал бизнесмен.
Отметим, что с безопасностью в "Зимней Вишне" была серьезная проблема. Несмотря на то, что формально ТЦ проходил все проверки, но тем не менее сигнализация была неисправна. Предположительно, не было и звукового оповещения.
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