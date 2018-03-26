В районе Строгино на северо-западе Москвы отрыты новые
общежития для военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск
национальной гвардии России. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей
Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.
В районе Строгино на северо-западе Москвы отрыты новые
общежития для военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск
национальной гвардии России. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей
Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.
"Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для
Росгвардии – комплекса для проживания. Около 100 тысяч квадратных метров
благоустроенных, комфортных площадей", – сказал столичный градоначальник.
По его словам, в комплексе общежитий можно получить бытовые услуги, заняться
спортом. Собянин подчеркнул, что это один из самых современных комплексов в
России. "С новосельем!" – поздравил собравшихся мэр.
В свою очередь, Виктор Золотов отметил, что новые общежития
являются первым полномасштабным проектом для Росгвардии, который осуществлялся
при участии столичного руководства. "Этот большой и действительно замечательный
комплекс", – сказал он.
Новые общежития включают в себя не только жилую, но и
физкультурно-оздоровительную, досуговую и иные функции. Здесь создан оснащенный современным
оборудованием спортзал, библиотека, музей, киноконцертный зал на тысячу
зрительских мест, а также буфет, столовая и магазин. Как отметил директор Федеральной
службы национальной гвардии России, физкультурно-оздоровительный комплекс
смогут посещать не только бойцы, но и их дети.
Комплекс построен в рамках программы "Безопасный
город", говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы. Это два корпуса
каждый по 17 этажей в высоту, общая площадь комплекса – более 92 тысяч
квадратных метров. Бойцы Росгвардии и их семьи смогут найти здесь все
необходимое для отдыха.
Благодаря строительству новых объектов на базе Росгвардии
бойцы получат возможность проживать рядом с местом службы. Это повысит их
боеготовность и сократит время реагирования. Также на территории базы разместился
центр кинологической подготовки. Там обустроены вольеры для содержания 70
служебных собак.
В столице ежедневно несут службу более тысячи сотрудников
Федеральной службы войск национальной гвардии России. Только в прошлом году они
были задействованы в обеспечении безопасности около 2,4 тысячи массовых мероприятий.