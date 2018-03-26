В районе Строгино на северо-западе Москвы отрыты новые общежития для военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии России. На церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов.

В районе Строгино на северо-западе Москвы отрыты новыеобщежития для военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войскнациональной гвардии России. На церемонии присутствовали мэр Москвы СергейСобянин и директор Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов."Закончено строительство одного из крупнейших комплексов дляРосгвардии – комплекса для проживания. Около 100 тысяч квадратных метровблагоустроенных, комфортных площадей", – сказал столичный градоначальник.По его словам, в комплексе общежитий можно получить бытовые услуги, занятьсяспортом. Собянин подчеркнул, что это один из самых современных комплексов вРоссии. "С новосельем!" – поздравил собравшихся мэр.В свою очередь, Виктор Золотов отметил, что новые общежитияявляются первым полномасштабным проектом для Росгвардии, который осуществлялсяпри участии столичного руководства. "Этот большой и действительно замечательныйкомплекс", – сказал он.Новые общежития включают в себя не только жилую, но ифизкультурно-оздоровительную, досуговую и иные функции. Здесь создан оснащенный современнымоборудованием спортзал, библиотека, музей, киноконцертный зал на тысячузрительских мест, а также буфет, столовая и магазин. Как отметил директор Федеральнойслужбы национальной гвардии России, физкультурно-оздоровительный комплекссмогут посещать не только бойцы, но и их дети.Комплекс построен в рамках программы "Безопасныйгород", говорится в материалах пресс-службы мэрии Москвы. Это два корпусакаждый по 17 этажей в высоту, общая площадь комплекса – более 92 тысячквадратных метров. Бойцы Росгвардии и их семьи смогут найти здесь всенеобходимое для отдыха.Благодаря строительству новых объектов на базе Росгвардиибойцы получат возможность проживать рядом с местом службы. Это повысит ихбоеготовность и сократит время реагирования. Также на территории базы разместилсяцентр кинологической подготовки. Там обустроены вольеры для содержания 70служебных собак.В столице ежедневно несут службу более тысячи сотрудниковФедеральной службы войск национальной гвардии России. Только в прошлом году онибыли задействованы в обеспечении безопасности около 2,4 тысячи массовых мероприятий.