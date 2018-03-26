Встретившись с продавцом для возврата денежных средств, злоумышленник отказался отдавать всю сумму и произвел два выстрела из предмета, похожего на газовый пистолет...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово задержали 51-летнего мужчину по подозрению в угрозе убийством.В отдел полиции поступило сообщение от молодого человека об угрозе убийством. Потерпевший рассказал, что ранее приобрел через сеть Интернет у мужчины подержанный электро-самокат стоимостью 15 тысяч рублей, который оказался сломан. Встретившись с продавцом для возврата денежных средств, злоумышленник отказался отдавать всю сумму и произвел два выстрела из предмета, похожего на газовый пистолет, в сторону потерпевшего и его друга, высказывая при этом угрозы. После этого мужчина скрылся с электро-самокатом.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого возле одного из домов по Суздальской улице. Им оказался 51-летний местный житель.По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73