Встретившись с продавцом для возврата денежных средств, злоумышленник отказался отдавать всю сумму и произвел два выстрела из предмета, похожего на газовый пистолет...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Перово задержали 51-летнего мужчину по подозрению в угрозе убийством.
В отдел полиции поступило сообщение от молодого человека об угрозе убийством. Потерпевший рассказал, что ранее приобрел через сеть Интернет у мужчины подержанный электро-самокат стоимостью 15 тысяч рублей, который оказался сломан. Встретившись с продавцом для возврата денежных средств, злоумышленник отказался отдавать всю сумму и произвел два выстрела из предмета, похожего на газовый пистолет, в сторону потерпевшего и его друга, высказывая при этом угрозы. После этого мужчина скрылся с электро-самокатом.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого возле одного из домов по Суздальской улице. Им оказался 51-летний местный житель.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по району Перово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
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