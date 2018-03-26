Полицейские рассказали присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов, заданных курсантами...

В рамках межведомственного взаимодействия на Московской молодежной антинаркотической площадке сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие для педагогов и курсантов Колледжа полиции.С приветственным словом выступил заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук. Он рассказал присутствующим о наступлении административной и уголовной ответственности за совершение деяний в сфере незаконного оборота наркотиков и ответил на ряд вопросов, заданных курсантами. Далее был показан фильм о работе наркополицейских по выявлению и пресечению противоправных деяний в сфере незаконного оборота запрещенных средств, а также об отрицательном воздействии наркотиков на организм человека.Затем гостей пригласили на просмотр инсталляций Антинаркотической площадки, где экспозиции позволили педагогам и курсантам окунуться в проблему наркомании и наглядно ознакомиться с ее негативными проявлениями.По итогам мероприятия педагоги Колледжа отметили важность и эффективность проведенного мероприятия для курсантов и предложили дальнейшее сотрудничество с Колледжем по линии проведения профилактики с использованием ресурсов площадки.УНК ГУ МВД России по г. Москве