Председатель нижней палаты парламента выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. По словам Вячеслава Володина, самое важное сейчас – это помочь тем, кто потерял в этом ЧП близких людей или пострадал во время пожара.
Председатель нижней палаты парламента выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По словам Вячеслава Володина, самое важное сейчас – это помочь тем, кто потерял в этом ЧП близких людей или пострадал во время пожара.
"От имени депутатов Государственной думы и от себя
лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при
пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, -
сказал спикер Госдумы. – Искренние слова сочувствия родным и близким погибших.
Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".
По его словам, сейчас самое важное – "оказать помощь
семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда". Хотя, конечно, никакие
слова утешения не вернут погибших детей, отметил он. "Мы скорбим вместе с вами",
– добавил Вячеслав Володин.
Отметим, что в нижней палате парламента уже заявили о намерении
разобраться в причинах трагедии. Так, в ближайшее время депутаты намерены
пригласить в Думу представителей МЧС, прокуратуры и Следственного комитета,
других ведомств, которые обязаны контролировать обеспечение пожарной безопасности.
Тем временем, спасатели обнаружили на месте пожара тела уже 53
погибших. Без вести пропавшими все еще числятся 11 человек. Из числа
пострадавших на данный момент в больницах находятся 12 человек, 36 получили
помощь амбулаторно.
Возгорание произошло 25 марта на последнем этаже четырехэтажного
торгово-развлекательного центра в Кемерово. Место начала распространения огня
пока не выявлено. На месте продолжают работать специалисты МЧС, следователи, медики.
По факту пожара возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека, с ними
проводятся следственные действия.