Председатель нижней палаты парламента выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. По словам Вячеслава Володина, самое важное сейчас – это помочь тем, кто потерял в этом ЧП близких людей или пострадал во время пожара.

Председатель нижней палаты парламента выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По словам Вячеслава Володина, самое важное сейчас – это помочь тем, кто потерял в этом ЧП близких людей или пострадал во время пожара."От имени депутатов Государственной думы и от себялично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей припожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове, -сказал спикер Госдумы. – Искренние слова сочувствия родным и близким погибших.Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".По его словам, сейчас самое важное – "оказать помощьсемьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда". Хотя, конечно, никакиеслова утешения не вернут погибших детей, отметил он. "Мы скорбим вместе с вами",– добавил Вячеслав Володин.Отметим, что в нижней палате парламента уже заявили о намеренииразобраться в причинах трагедии. Так, в ближайшее время депутаты намереныпригласить в Думу представителей МЧС, прокуратуры и Следственного комитета,других ведомств, которые обязаны контролировать обеспечение пожарной безопасности.Тем временем, спасатели обнаружили на месте пожара тела уже 53погибших. Без вести пропавшими все еще числятся 11 человек. Из числапострадавших на данный момент в больницах находятся 12 человек, 36 получилипомощь амбулаторно.Возгорание произошло 25 марта на последнем этаже четырехэтажноготоргово-развлекательного центра в Кемерово. Место начала распространения огняпока не выявлено. На месте продолжают работать специалисты МЧС, следователи, медики.По факту пожара возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека, с нимипроводятся следственные действия.