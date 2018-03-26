В марте этого года исполняется 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Суздальская новь». 21 марта 1918 года вышел первый номер уездной газеты, тогда она называлась «Голос правды» и ..

В марте этого года исполняется 100 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Суздальская новь». 21 марта 1918 года вышел первый номер уездной газеты, тогда она называлась «Голос правды» и призывала всех трудящихся к борьбе под знамена Советской власти. За вековую историю издание прошло большой путь преобразований, становления и развития. Не раз менялись внешний вид и название газеты. В зависимости от задач, которые стояли перед газетой на определенном этапе времени, ей приходилось менять свое название. Она называлась: «Суздальский крестьянин», «Советская деревня», «За урожай», «За сплошную коллективизацию», «Колхозный клич».В 1962 году большинство районных газет в нашей области были преобразованы в межрайонные. В связи с этим жизнь Суздальского района стала освещать газета Владимирского обкома КПСС и облисполкома для районов Владимирского территориального производственного колхозно-совхозного управления «Сельская новь». Свое нынешнее название – «Суздальская новь» получила 2 июля 1977 года. За всю историю газеты на ее страницах находили отражение все важные события, происходившие в районе. И каждое поколение журналистов, работавшее в издании, вписывало в эту историю свою строку, создавая и закрепляя традиции объективности подачи материала, уважения к слову и читателю, ответственности за каждый изложенный факт. В коллективе редакции всегда работали неравнодушные, творческие, искренне преданные своему делу люди: редакторы газеты – Василий Шубин, Зоя Смирнова, Федор Сидоров, Алексей Девяткин, Василий Штурманов, Лидия Годунина, Николай Ксенофонтов, Михаил Парашков, Алексей Мамин, Камиль Хабибуллин, Владимир Белоногов. Всю свою жизнь проработал корреспондентом Николай Вахтанов, более 30 лет отработали в редакции журналист, заместитель главного редактора Елена Климова и ведущий корреспондент Владимир Сухов, более 20 лет – оператор набора Нина Линькова, многие годы отдал работе Павел Парамонов. С 2005 года главным редактором газеты является Ирина Петровна Белан.Многое изменилось в нашей жизни, меняется и газета. Она стала более современной, приобрела социальную направленность, на ее страницах выходит 16 тематических приложений, освещается работа местной власти, а также деятельность администрации Владимирской области и Законодательного Собрания, большое внимание уделяется краеведческой тематике. С 2010 года при активном участии Ирины Петровны был создан информационно-издательский центр Суздальского района "Суздаль-Медиа". На базе центра успешно реализуются многие издательские проекты, связанные с жизнью Суздальского района и его жителей.Сегодня, в век информационных технологий, газета не перестает оставаться необходимой и востребованной. Тот факт, что «Суздальская новь» все эти годы пользуется неизменным уважением и любовью своих читателей, не оставляет сомнений в высочайшем профессионализме и таланте всех, тех кто ее создает. Профессионализм сотрудников газеты неоднократно был подтвержден и победами на конкурсах самого высокого уровня. Четыре раза газета и ее главный редактор становились лауреатами премии "Ответственность. Позиция. Признание", были удостоены специального диплома Союза журналистов области за создание нового лица районной газеты.100-летие «Суздальской нови» — это праздник коллектива газеты, ее подписчиков и читателей, а также внештатных авторов и партнеров.В год юбилея хочется пожелать коллективу редакции новых ярких журналистских работ, творческих побед, успешной реализации новых идей и проектов, верных подписчиков и читателей!