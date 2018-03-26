В официальную делегацию нашей страны входят представители исполнительной и законодательной ветвей власти, руководители муниципалитетов.
Сегодня губернатор Владимирской области Светлана Орлова
в качестве главы национальной делегации России принимает участие в открытии 34-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, которая традиционно проходит во французском Страсбурге. Напомним, Светлана Орлова
также является вице-председателем Конгресса и заместителем председателя Палаты регионов этой общеевропейской ассамблеи, нацеленной на укрепление демократии на местном уровне.
В официальную делегацию нашей страны входят представители исполнительной и законодательной ветвей власти, руководители муниципалитетов. Её состав утверждён Президентом России Владимиром Путиным.
Ключевая тема весенней сессии 2018 года – правозащитный подход к управлению на местном и региональном уровнях. Члены Конгресса обсудят роль должностных лиц в продвижении прав человека, будут изучены примеры передовой практики стран Европы.
Участники сессии также рассмотрят доклады о местной демократии в самых маленьких государствах-членах Совета Европы, а именно в Андорре, Лихтенштейне, Монако и Сан-Марино. В повестку дня включён отчёт о местных выборах в Македонии и в Грузии.
Несколько дебатов будут посвящены региональной идентичности и целостности национального государства и региональному референдуму как демократическому инструменту.
Вместе с членами КМРВСЕ будут заседать 42 молодых делегата из 42 государств-членов Совета Европы, в том числе из России. Это общественные активисты, студенты и молодые политические лидеры.
Конгресс местных и региональных властей объединяет делегации из 47 стран-членов Совета Европы. Основная задача этого органа – содействовать развитию местной и региональной демократии, укреплению самоуправления. Пристальное внимание также уделяется территориальной автономии для национальных меньшинств, проблемам устойчивого развития, миграции, культуры и образования, социальной сплочённости в городах, а также финансовому обеспечению местных органов власти.