Сын владелицы сгоревшего ТЦ Зимняя вишня в Кемерове, которую подозревают в несоблюдении безопасности, заступился за мать. Молодой человек написал обращение, в котором опровергает вину Надежды Судденок в произошедшей трагедии.

Сын владелицы сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, которую подозревают в несоблюдении безопасности, заступился за мать. Молодой человек написал обращение, в котором опровергает вину Надежды Судденок в произошедшей трагедии.По словам сына подозреваемой Дениса Медведева, общественности главное найти виновного, а в сути произошедшего мало кто пытается разобраться. "Сейчас много чего пишут по новостям и начинают обвинять, вы это читаете и, не зная всего, начинаете придерживаться мнения, которое основано на лжи. Я все понимаю, в такие моменты главное найти виновного", – пишет юноша. Парень также уверяет, что его мать не является собственником ТРК уже два года, а лишь исполняет обязанности генерального директора.Информацию о том, что женщина в момент задержания отдыхала дома, сын Судденок назвал враньем. "Ее не забирали на допрос из дома, в момент начала этого ада у нее был выходной. Но только как она узнала все, она сразу поехала туда. Здесь за такой короткий промежуток времени уже много чего придумали, и я прошу людей, не знающих правды, не писать ложную информацию о моей маме", – сообщил молодой человек.Материал дополняется.