Близких бывшего сотрудника ГРУ, в отравлении которого Лондон
обвинил Москву, поразила череда смертей. Сергей Скрипаль за короткое время
потерял жену и сына.
Близких бывшего сотрудника ГРУ, в отравлении которого Лондон
обвинил Москву, поразила череда смертей. Сергей Скрипаль за короткое время
потерял жену и сына.
Супруга Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 года
в Великобритании. В 2016 году в России умер старший брат Бывшего полковника ГРУ.
А сын разведчика Александр Скрипаль скончался от печеночной недостаточности в
2017 году, во время поездки в Санкт-Петербург. Следователи Скотланд-Ярда после
инцидента с отравлением в Солсбери даже заговорили об "общем следе" в
этих смертях.
Однако версия не подтвердилась – стали известны подробности
кончины сына Скрипаля Александра. Как сообщается, с 2010 года он постоянно жил
в Англии – нигде не работая и сидя на шее отца. Александр сильно пил и в
результате "посадил" печень: врачи поставили диагноз – цирроз.
Александр Скрипаль поддерживал связь с дамой сердца -
жительницей Москвы Анной. В начале июля 2017 года Скрипаль-младший прилетел в
российскую столицу и остановился у своей избранницы. Анна заверяет, что в
гостях он совершенно не употреблял алкоголь.
13 июля пара отправилась в романтическое путешествие в
Санкт-Петербург. Кроме осмотра достопримечательностей, у них был запланирован
визит к дяде Александра. Уже во время поездки на "Сапсане"
Скрипаль-младший пожаловался на слабость. Он ничего не ел и не пил. На
Московском вокзале парочку встречал дядя. Александр упал, когда они уже
добрались до дома. Он умер по пути в больницу, пишет "МК".
Тело Александра кремировали. Урну с прахом переправили в
Солсбери – захоронили на том самом кладбище, где после отравления Сергея
Скрипаля полицейские искали следы яда.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
обнаружены без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери 4 марта.
Как сообщается, они в реанимации в тяжелом состоянии. Лондон возложил
ответственность за отравление на Москву и выслал более 20 российских
дипломатов.