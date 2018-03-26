Близких бывшего сотрудника ГРУ, в отравлении которого Лондон обвинил Москву, поразила череда смертей. Сергей Скрипаль за короткое время потерял жену и сына.

Близких бывшего сотрудника ГРУ, в отравлении которого Лондонобвинил Москву, поразила череда смертей. Сергей Скрипаль за короткое времяпотерял жену и сына.Супруга Скрипаля Людмила умерла от рака в октябре 2012 годав Великобритании. В 2016 году в России умер старший брат Бывшего полковника ГРУ.А сын разведчика Александр Скрипаль скончался от печеночной недостаточности в2017 году, во время поездки в Санкт-Петербург. Следователи Скотланд-Ярда послеинцидента с отравлением в Солсбери даже заговорили об "общем следе" вэтих смертях.Однако версия не подтвердилась – стали известны подробностикончины сына Скрипаля Александра. Как сообщается, с 2010 года он постоянно жилв Англии – нигде не работая и сидя на шее отца. Александр сильно пил и врезультате "посадил" печень: врачи поставили диагноз – цирроз.Александр Скрипаль поддерживал связь с дамой сердца -жительницей Москвы Анной. В начале июля 2017 года Скрипаль-младший прилетел вроссийскую столицу и остановился у своей избранницы. Анна заверяет, что вгостях он совершенно не употреблял алкоголь.13 июля пара отправилась в романтическое путешествие вСанкт-Петербург. Кроме осмотра достопримечательностей, у них был запланированвизит к дяде Александра. Уже во время поездки на "Сапсане"Скрипаль-младший пожаловался на слабость. Он ничего не ел и не пил. НаМосковском вокзале парочку встречал дядя. Александр упал, когда они ужедобрались до дома. Он умер по пути в больницу, пишет "МК".Тело Александра кремировали. Урну с прахом переправили вСолсбери – захоронили на том самом кладбище, где после отравления СергеяСкрипаля полицейские искали следы яда.Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былиобнаружены без сознания на скамейке торгового центра в городе Солсбери 4 марта.Как сообщается, они в реанимации в тяжелом состоянии. Лондон возложилответственность за отравление на Москву и выслал более 20 российскихдипломатов.