В недавнем интервью старший сын Олега Табакова рассказал, что послужило причиной холодности в его отношениях с отцом и Мариной Зудиной. Также актер поведал о намерениях побороться за наследство.

В недавнем интервью старший сын Олега Табакова рассказал, чтопослужило причиной холодности в его отношениях с отцом и Мариной Зудиной. Также актер поведал о намерениях побороться за наследство.Антон Табаков признался, что ранее был обижен на папу за то,что тот ушел из семьи, но позже простил родителя и наладил с ним общение. "Быстрозабываю обиды, мне так легче существовать", – рассказал Антон. Также, актер уверил, что никогда не имел никаких претензий кновой жене метра и ни в чем ее не винил.Вторая жена Олега Павловича значительно моложе Антона, поэтому мужчине было сложно найти общий язык с мачехой. "С Мариной Зудиной не общаюсь,поскольку она младше меня и всех моих друзей", – объяснил свою холодность квдове метра актер.В добавок, Табаков-младший прокомментировал слухи о том, чтоякобы все нажитое его отец переписал на Зудину, оставив своих детей безнаследства: "Я допускаю, что так именно и произошло. Но лучше об этомспрашивать Марину", – прокомментировал актер.По словам Антона Олеговича, возможно в будущем, он включитсяв борьбу за имущество родителя, но пока его горе слишком велико чтобы что-топредпринимать. "Наследство менясовсем не волнует. Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, апока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильносожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу, иличему-то материальному", – цитирует артиста сайт газеты "Комсомольская правда".Сама Зудина вопросы о наследстве принимает в штыки. "Впрессе пишут не соответствующие действительности данные. О том, какое на самомделе имущество, я не буду давать информацию", – жестко заявляет вдова.