В недавнем интервью старший сын Олега Табакова рассказал, что
послужило причиной холодности в его отношениях с отцом и Мариной Зудиной. Также актер поведал о намерениях побороться за наследство.
В недавнем интервью старший сын Олега Табакова рассказал, что
послужило причиной холодности в его отношениях с отцом и Мариной Зудиной. Также актер поведал о намерениях побороться за наследство.
Антон Табаков признался, что ранее был обижен на папу за то,
что тот ушел из семьи, но позже простил родителя и наладил с ним общение. "Быстро
забываю обиды, мне так легче существовать", – рассказал Антон. Также, актер уверил, что никогда не имел никаких претензий к
новой жене метра и ни в чем ее не винил.
Вторая жена Олега Павловича значительно моложе Антона, поэтому мужчине было сложно найти общий язык с мачехой. "С Мариной Зудиной не общаюсь,
поскольку она младше меня и всех моих друзей", – объяснил свою холодность к
вдове метра актер.
В добавок, Табаков-младший прокомментировал слухи о том, что
якобы все нажитое его отец переписал на Зудину, оставив своих детей без
наследства: "Я допускаю, что так именно и произошло. Но лучше об этом
спрашивать Марину", – прокомментировал актер.
По словам Антона Олеговича, возможно в будущем, он включится
в борьбу за имущество родителя, но пока его горе слишком велико чтобы что-то
предпринимать. "Наследство меня
совсем не волнует. Я подожду какое-то время, когда я начну в принципе думать, а
пока у меня другие заботы. Понимаете, у меня умер папа, и я об этом сильно
сожалею. Я тоскую по нему, а не по его движимому или недвижимому имуществу, или
чему-то материальному", – цитирует артиста сайт газеты "Комсомольская правда".
Сама Зудина вопросы о наследстве принимает в штыки. "В
прессе пишут не соответствующие действительности данные. О том, какое на самом
деле имущество, я не буду давать информацию", – жестко заявляет вдова.