Главный аграрный вуз страны провел День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители смогли познакомиться с преподавателями вуза, узнать о правилах поступления и своими глазами увидеть, как живет один из старейших университетов России.

Главный аграрный вуз страны провел День открытых дверей. Будущие абитуриенты и их родители смогли познакомиться с преподавателями вуза, узнать о правилах поступления и своими глазами увидеть, как живет один из старейших университетов России.Погрузиться в уникальную атмосферу Тимирязевки можно было уже с первых шагов. У входа в учебный корпус гостей встречали всадники. Тимирязевка - единственный вуз России, который может похвастаться собственным конно-спортивным комплексом. Перед входом также была организована мини-выставка современной сельскохозяйственной техники и автомобилей, на которых обучаются на курсах вождения в университете.В фойе была организована настоящая ярмарка. Здесь гости могли продегустировать и приобрести продукцию специалистов сельскохозяйственной академии: огурцы, салат, рассада, семена, молочная продукция, творог и многое другое, чем гордится Тимирязевка. А в самом центре зала была установлена модель современной теплицы как прообраз исследовательской работы ученых вуза по созданию новых сортов и гибридов овощей, микроклонированию растений. Кафедра генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства продемонстрировала возможности многоярусной стеллажной гидропонной установки.В спортивном зале была размещена выставка-презентация Институтов, факультетов, приемной комиссии. Здесь можно было запастись необходимыми методическими материалами. Школьники узнали особенности образовательного процесса, условия проживания в общежитиях, потенциал студенческих сообществ, спортивных и творческих студий. Кроме аграрных специальностей в Тимирязевке можно получить и другие профессии. Студенты академии изучают экономику, управление производством, финансы, основы внешнеэкономической деятельности, маркетинг, педагогику, компьютерные технологии, рекламу и связи с общественностью и многое-многое другое. А молодые люди, закончив военную кафедру, еще и получают звание лейтенанта.Знакомство с Тимирязевкой продолжилось в концертном зале. Зрителям показали мини-фильмы об университете, учебной и научной деятельности. А жизнь студентов, их творческие увлечения ярко продемонстрировали на сцене коллективы Тимирязевки. Также состоялось награждение победителей и призеров олимпиады школьников и Научно-технического конкурса Открытый мир. Старт в науку.Завершило концерт выступление первого проректора РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева Ильи Корнеева: Вы поступаете в академию в знаменательный год. Он связан с празднованием 175-летия со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева, чье имя 95 лет назад было присвоено нашей академии. Здесь вы найдёте искреннюю поддержку во всем: учебе, науке, спорте, творчестве. Сегодня РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева входит в число ведущих инновационных вузов страны и готовит высококвалифицированные кадры для агропромышленного комплекса. Более 15 000 студентов обучаются в настоящее время в академии. Тимирязевка — это целый город: 8 факультетов, 3 института, 91 кафедра, образовательные, спортивные и культурные центры, научные лаборатории, студенческий кампус. Учиться в главном аграрном — интересно и престижно. Профессии, к которым готовят в аграрном вузе, востребованы российским бизнесом и государственными структурами.После концерта прошли встречи с деканами факультетов, руководителями Институтов, на которых школьники получили много ценной информации об организации учебного процесса, базах практик, в том числе за рубежом, возможности получения двойного диплома.Благодаря мероприятию большинство абитуриентов утвердилось в выборе вуза и профессии. Я учусь в 10-м классе, но уже сейчас задумываюсь о будущем, поэтому решила посетить День открытых дверей. Думаю было бы здорово поступить на факультет почвоведения, агрохимии и экологии. Очень порадовал тот факт, что иногородним студентам предоставляют общежитие. Концерт очень понравился, не думала, что у аграриев такая яркая творческая жизнь! - поделилась впечатлениями Виктория Наумова из Владимирской гимназии №3.