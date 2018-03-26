Американские власти заявили о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии Генерального консульства России в Сиэтле. Более того, Вашингтон выразил готовность принять новые меры в случае ответных шагов Москвы на эту провокацию.

Американские власти заявили о высылке из США 60 российских дипломатов и закрытии Генерального консульства России в Сиэтле. Более того, Вашингтон выразил готовность принять новые меры в случае ответных шагов Москвы на эту провокацию.Высокопоставленный сотрудник Белого дома объявил о том, что американское правительство готовится выслать из страны 48 сотрудников дипломатической миссии России в США. Кроме того, на дверь указали 12 сотрудников российской миссии в ООН. Этих дипломатов американский истеблишмент обвинил в том, что они "были сотрудниками российской разведки, злоупотребившими своими привилегиями", передает РИА Новости.Еще одной частью жестких мер Вашингтона против Москвы станет закрытие российского генконсульства в Сиэтле. В Белом доме объяснили, что оно находится в близости от одной из баз подводных лодок США. Кроме того, американские политики выразили готовность предпринять новые шаги в случае, если Россия ответит на эту провокацию, как уже успели окрестить эксперты американский демарш.Все недружественные меры Вашингтон объяснил обвинениями в отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Отметим, британские власти, которые на фоне бездоказательных обвинений устроили очередной раунд роста международной напряженности, выслали всего 23 дипломатов.Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.Специалисты отмечают, что британские официальные лица путаются в своих показаниях относительно состава отравляющего вещества и способа его попадания в организм пострадавших. В деле замечено множество несостыковок, а следователи еще не пришли даже к предварительным выводам относительно обстоятельств отравления. Все это, тем не менее, не помешало британским политикам на самом высоком уровне обвинить в произошедшем Россию. Ни одного доказательства международной общественности Лондон так и не предоставил.