Трагедия в Кемерово – это тот случай, когда подбирать слова очень трудно. Разум до сих пор сопротивляется и отказывается верить, что такое возможно. 64 погибших, большинство из них дети. Крики отчаяния: Мама, я задыхаюсь, прыжки вниз с высоты нескольких этажей – лишь бы вырваться из смертельных объятий огненной западни. Катастрофа в торговом центре Зимняя вишня коснулась многих кемеровских семей. Но от повторения случившегося не застрахован, увы, никто.

Трагедия в Кемерово – это тот случай, когда подбирать словаочень трудно. Разум до сих пор сопротивляется и отказывается верить, что такоевозможно. 64 погибших, большинство из них дети. Крики отчаяния: "Мама, язадыхаюсь", прыжки вниз с высоты нескольких этажей – лишь бы вырваться изсмертельных объятий огненной западни. Катастрофа в торговом центре "Зимняявишня" коснулась многих кемеровских семей. Но от повторенияслучившегося не застрахован, увы, никто.Наплевательское отношение к правилампожарной безопасности, халатность при проведении монтажных работ, тотальнаянекомпетентность тех, кто должен охранять нашу жизнь и здоровье, а такжеалчность и желание собственников помещений сэкономить любыми путями, превращаютсовременные российские торговые центры в огромные ловушки, оказаться запертым вкоторых рискует каждый из нас.Огненный адПо-прежнему в этой истории слишком много белых пятен.Предварительная версия, озвученная заместителем губернатора Кемеровской областиВладимиром Ченовым, гласит, что очаг возгорания находился в одном из кинозаловторгово-развлекательного центра. Очевидцы с этим не согласны: по их словам,огонь начал распространяться на детской площадке на четвертом этаже здания.Первые сообщения о возгорании поступили около четырех часовдня по местному времени. В Москве в это время было 13 часов. Многие подумали,что ничего серьезного не случилось. Но когда начали приходить первые данные о погибших, всепоняли: происходит что-то действительно страшное.О творившемся в торговом центре в момент начала пожара хаосеможно судить по записям камер видеонаблюдения. Напуганные люди в паникебросались прочь от пламени, которое распространялось с ошеломляющей быстротой.Помещение мгновенно заволокло густым черным дымом.В первые часы после начала пожара сообщалось о четырех-пятижертвах, около двух десятках пострадавших и эвакуации нескольких сотенпосетителей ТРЦ. Но чем больше проходило времени, тем более зловещие сводкиприходили из столицы Кузбасса. Количество жертв увеличивалось, а погасить пламяникаких не удавалось.Вскоре о происходящем внутри "Зимней вишни" началирассказывать очевидцы происходящего. Слова спасшихся из огненной западнишокировали: сигнализация в здании не сработала (ее, как позжевыяснилось, отключил бестолковый охранник), пожарные выходы были заперты. Людизнали, где находятся нужные двери, но открыть их так и не смогли.Цифры драматически изменились вечером, когда пожарнымудалось пробиться на четвертый этаж здания – один из предполагаемых очаговвозгорания. В сухих сводках властей было страшное: без вести пропавшимичислятся 70 человек. 41 из них – дети.На те же граблиНа следующий день Генеральная прокуратура направила во всерегионы поручение проверить торговые комплексы. Особое внимание в надзорномведомстве призвали обратить на системы сигнализации и пожаротушения. В случаевыявления нарушений, говорилось в сообщении на официальном Telegram-каналеГенпрокуратуры, компетентным лицам необходимо принять все возможное для ихустранения.Выявлять и устранять – это, конечно, хорошо, но было быгораздо лучше, если бы у нас, наконец, научились предотвращать. А пока Генпрокуратуранапоминает того самого мужика, который не перекрестится пока не грянет гром. Ксожалению, глядя на подобную реакцию все чаще посещают неприятные мысли, что это -неотъемлемая часть национального менталитета, которая засела в нас так глубоко,что вытащить ее при всем старании вряд ли невозможно.В самом деле, ведь все прекрасно понимают, что творившейся в"Зимней вишне" ужас – не теракт, понимают также, что всегда естьвероятность возникновения подобной ситуации (пожар или любое другоечрезвычайное происшествие), что потенциальное ЧП должно быть спрогнозировано,что должны быть приняты меры по его предотвращению.Отключенная сигнализация, запертые пожарные выходы,совершенно некомпетентная охрана и отсутствие хотя бы одного огнетушителя."И так сойдет!" – говорил герой одной из популярных сказок. Такого жемнения, видимо, придерживались в кемеровском ТРЦ. Ведь если никаких мер, чтобыисправить нарушения принято не было, то решили, что система безопасности"Зимней вишни" вполне вписывается в это "сойдет".Вопросы здесь нужно адресовывать, прежде всего, кконтролирующим органам, уполномоченным следить за обеспечением безопасности наподобных объектах. Ведь кто-то же принимал решение, что в крупномторгово-развлекательном центре все хорошо, кто-то участвовал в оценкерисков возникновения ЧП. И закрыл глаза на нарушения, а может быть просто их неувидел. Но в обоих случаях выводы одинаково печальны. А теперь произошластрашная трагедия, погибли люди, и их уже не вернешь. Не это ли самый наглядныйпоказатель деятельности местных надзорных органов?"Нормальная" практикаНеисправная электропроводка – одна из приоритетных версийвозникновения пожара. "Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушенияпри монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли невыдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты отперепадов напряжения", – пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник вслужбах технадзора."Нормальной" практикой считается, несоответствиесмонтированных электроустановок тому, как это предусматривалосьпроектами", – рассказал Dni.Ru пожелавший остаться анонимным специалист вобласти аудита энергобезопасности и энергоэффективности. По его словам, этосвязано с несколькими моментами. Во-первых, недостаточная квалификациямонтажников. Во-вторых, во время строительства могут вноситься изменения в ужеутвержденные проекты, посему к моменту сдачи здания в эксплуатацию нагрузка наэлектросети может быть существенно выше проектной."Для приема объекта в эксплуатацию существуютопределенные требования Ростехнадзора. В том числе, смонтированные установкиобязательно должны проверяться на соответствие проекту и требованиям правилустройства электроустановок (ПУЭ) и Правилам технической эксплуатацииэлектроустановок потребителей (ПТЭЭП). Без этого Ростехнадзор не выдастразрешение на ввод в эксплуатацию", – сказал эксперт.Проверки проводят сторонние (коммерческие) организации, нона деле получается, что их или не привлекают вовсе, или они выдают отчет,сделанный "по проекту". Иными словами, – "липу",сокрушается специалист. По его словам, это связано с тем, что необходимый объемизмерений достаточно большой, это стоит серьезных денег, и выложить такую суммуготов далеко не каждый. К тому же повторять измерения необходимо периодически, а это дополнительные траты."С противопожарными системами и системами аварийногооповещения ситуация зачастую схожая. Они также требует постоянного обслуживанияи проведения испытаний", – добавил специалист.Отдельная история – с планами эвакуации, которые предписываетсяразвешивать на стенах в соответствии с правилами пожарной безопасности. Ксожалению, в нашей суровой реальности эти схемы часто не соответствуютдействительности. Бывает, что планировка места, где находится человек, ужепоменялась, а изменения на плане эвакуации отобразить почему-то по-прежнему непосчитали нужным.Вряд ли во всем этом есть злой умысел. Перед нами типичныерасхлябанность, разгильдяйство, лень и прижимистость, гипертрофированноежелание сэкономить, а значит, получить побольше прибыли. Безудержная погоняза "золотым тельцом" оборачивается десятками загубленных жизней однихи безутешным горем других. А жадность и попустительство со стороны надзорныхорганов и лишь дополняют печальную картину. В России за примерами далеко ходить ненадо, вспомним "Булгарию", Трансвааль-парк, "Хромуюлошадь".Коробки смертиСовременные торгово-развлекательные центры внешне оченьпохожи друг на друга. Прямоугольники, если смотреть сверху, в несколько этажей,со сплошной стеной фасада и практически полным отсутствием окон. В самом деле,зачем они нужны, если фасад можно "эффективно" использовать, завесивего рекламой? Выходов на пожарную лестницу снаружи здания зачастую тоже непредусмотрено, да и самих пожарных лестниц нет.Материалы, из которых стряпают современные строители -самого дешевого и низкопробного качества, выделяющие ядовитый дым. А внутренняяпланировка порой больше напоминает лабиринт Минотавра, чем торговую галерею.случае чрезвычайного происшествия выбраться оттуда проблематично. К тому же вэкстремальных условиях у человека начинается паника, его способности к логическомумышлению и ориентации в пространстве резко падают. В случае возникновенияпожара или другого чрезвычайного происшествия он оказывается в западне, изкоторой может и не выбраться. И подобных душегубок, построенных как подкопирку, огромное множество по всей стране. И заходить в них, как оказалось, сравнимо по степени опасности игре в русскую рулетку. Повезет – не повезет.