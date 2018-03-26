В финале матча между баскетбольными командами Гранд-Рапидс и Детройт Пистонс у 26-летнего американского спортсмена Зека Апшоу остановилось сердце. Буквально за 40 секунд до конца встречи баскетболист внезапно рухнул на паркет и перестал подавать признаки жизни, после чего игрока унесли на носилках в срочном порядке и госпитализировали.

В финале матча между баскетбольными командами "Гранд-Рапидс" и "Детройт Пистонс" у 26-летнего американского спортсмена Зека Апшоу остановилось сердце. Буквально за 40 секунд до конца встречи баскетболист внезапно рухнул на паркет и перестал подавать признаки жизни, после чего игрока унесли на носилках в срочном порядке и госпитализировали.Некоторые издания и пользователи социальных сетей сообщают, что парень скончался. Однако официального подтверждения этой информации не поступало. По другим источникам, спортсмена сумели реанимировать врачи, оперативно оказавшие ему помощь на скамейке запасных. После этого баскетболиста отправили в больницу, где он пришел в себя и поблагодарил медиков за спасенную жизнь, сообщает .