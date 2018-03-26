Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видео со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Подписчики остались в восторге от своеобразного дуэта двух красавиц.

Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видеосо своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Подписчики остались в восторге отсвоеобразного дуэта двух красавиц.Мама и дочка позируют перед камерой, пробуют фильтр сэффектом парящих сердец и весело хихикают. Ролик получился невообразимо милым.Поклонники выразили свое восхищение красотой девушек (здесь и далее орфографияавтора сохранена. – Прим. ред.): "Какая доча, красавица, совсем взрослая уже.Мамуля тоже конечно"; "Мамино счастье, дочка это дар от Бога и опора в жизни!!!";"Как будто две сестренки, одна старшая другаямладшая. Вера, вы прекрасно выглядите две куклы Барби".Добавим, что Соне удалосьсобрать больше восторженных откликов, чем ее знаменитой матери. Возможно 17-летняядевчушка уже может посостязаться со звездой за любовь зрителей: "Кто из нихВера??))"; "Какая Красивая Дочь!"; "Дочь куколка, красотка".Соня Киперман– старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родила девочку еще до начала карьеры –в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появлениямалышки молодые люди расстались.Киперман с малых летпытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня ужедобилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Неделимоды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневникивампира".В январе 2018 года сталоизвестно, что Брежнева вскоре отправит взрослеющую дочку учиться на другой крайсвета – в Калифорнию. Пока этого не случилось, мама старается проводить с Сонейбольше времени.