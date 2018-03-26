Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видео
со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Подписчики остались в восторге от
своеобразного дуэта двух красавиц.
Вера Брежнева опубликовала на личной странице в Instagram видео
со своей повзрослевшей дочерью Соней Киперман. Подписчики остались в восторге от
своеобразного дуэта двух красавиц.
Мама и дочка позируют перед камерой, пробуют фильтр с
эффектом парящих сердец и весело хихикают. Ролик получился невообразимо милым.
Поклонники выразили свое восхищение красотой девушек (здесь и далее орфография
автора сохранена. – Прим. ред.): "Какая доча, красавица, совсем взрослая уже.
Мамуля тоже конечно"; "Мамино счастье, дочка это дар от Бога и опора в жизни!!!";
"Как будто две сестренки, одна старшая другая
младшая. Вера, вы прекрасно выглядите две куклы Барби".
Добавим, что Соне удалось
собрать больше восторженных откликов, чем ее знаменитой матери. Возможно 17-летняя
девчушка уже может посостязаться со звездой за любовь зрителей: "Кто из них
Вера??))"; "Какая Красивая Дочь!"; "Дочь куколка, красотка".
Соня Киперман– старший ребенок Брежневой (у звезды есть еще девятилетняя Сара). Певица родила девочку еще до начала карьеры –
в 19 лет. С отцом первенца Вера жила в гражданском браке. Сразу после появления
малышки молодые люди расстались.
Киперман с малых лет
пытается пробраться к звездному Олимпу и составить маме конкуренцию. И на этом поприще барышня уже
добилась видимых успехов. К 14 годам Соня успела выйти на подиум в рамках Недели
моды в Москве и дебютировать в американском фэнтезийном сериале "Дневники
вампира".
В январе 2018 года стало
известно, что Брежнева вскоре отправит взрослеющую дочку учиться на другой край
света – в Калифорнию. Пока этого не случилось, мама старается проводить с Соней
больше времени.