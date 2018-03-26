В ближайшие два года у домов на западе Москвы появятся благоустроенные дворы-дачи, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такие дворы оборудуют в ходе реализации одного из проектов жилых комплексов между Боровским и Мещерским парком недалеко от метро "Говорово".У каждого двора будет свое "заглавное дерево" – клены, липы и другие. Территории дворов будут покрыты натуральными материалами – корой, песком, древесной щепой.В состав комплекса также войдет бульвар протяженностью 1 километр, поделенный на функциональные зоны, каждая из которых будет отвечать потребностям жителей различных возрастных групп.