Зарубежные социологи провели исследование, в ходе которого выяснили, жители каких стран спят дольше всего. Оказалось, что ежедневная продолжительность сна зависит от уровня жизни в том или ином государстве.

Зарубежные социологи провели исследование, в ходе которого выяснили, жители каких стран спят дольше всего. Оказалось, что ежедневная продолжительность сна зависит от уровня жизни в том или ином государстве, сообщает научный журнал 1843.В ходе работы исследователи пользовались данными приложения Sleep Cycle, которое отслеживает активность людей, включая время сна. Программой пользуются более миллиона человек. Оказалось, что дольше всех в мире спят граждане Новой Зеландии (7 часов 40 минут в день).Жители Нидерландов, Финляндии, Австралии и Британии вошли в топ-5 по продолжительности сна в мире, они спят чуть больше 7,5 часа в день.Россияне в среднем спят чуть меньше европейских соседей – около 7 часов 10 минут в день. Меньше 6,5 часа в сутки спят жители трех стран: Японии, Южной Кореи и Саудовской Аравии.В среднем, жители Земли спят каждый по 7 часов 12 минут.Исследователи выяснили также, что мужчины в среднем спят на 20 минут меньше женщин, но чаще ворочаются во сне. Ученые сделали вывод, что больше остальных спят жители развитых государств.Ранее сообщалось, что гражданам Южной Кореи и Франции запретили перерабатывать.