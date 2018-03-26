Сергей Мавроди, известный как основатель финансовой пирамиды МММ, скончался на 63-м году жизни.

Сергей Мавроди, известный как основатель финансовой пирамиды МММ, скончался на 63-м году жизни.Как сообщаютсо ссылкой Московский комсомолец, Мавроди ночью был госпитализирован в 67-ю городскую больницу. Ему стало плохо на автобусной остановке, он жаловался на слабость и боли в сердце. Скорую вызвал случайный прохожий.По данным издания, предприниматель скончался утром. Предварительной причиной смерти стал сердечный приступ. Порок сердца был диагностирован у Мавроди еще в детском возрасте.Сергей Пантелеевич Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве в семье монтажника и экономистки. Окончил десять классов средней школы и детскую художественную школу, - пишетКак утверждал сам покойный, обладал он "феноменальной памятью", "проявил способности в математике и физике, побеждал в школьных олимпиадах".После школы поступал в Московский физико-технический институт, но не сдал вступительные экзамены и поступил в Московский государственный институт электроники и математики на факультет "Прикладная математика" - кафедра искусственного интеллекта.Предпринимательскую деятельность начал еще студентом, изготавливая и продавая "пиратские" копии аудио- и видеоматериалов. В результате впервые получил проблемы с законом уже в 1983-м году - был задержан на десять суток сотрудниками ОБХСС "за частнопредпринимательскую деятельность".В 1989 году основал кооператив "МММ", на базе которого создал множество "шарашек", включая эпичное АО "МММ", жертвами которого, по разным данным, стали до пятнадцати миллионов человек. В итоге был обвинен в мошенничестве и пустился в бега. Разыскивался Интерполом. В 2003-м был арестован в Москве на съемной квартире, а впоследствии осужден за мошенничество на 4,5 года.В апреле 2011 года в российский прокат вышел художественный фильм "ПираМММида", снятый по мотивам одноименной автобиографической повести самого Мавроди. Где протагониста, спрятанного под фамилией Мамонтов, сыграл Алексей Серебряков.Самому герою картина не понравилась. Ругался, что извратили его оригинальный сценарий.В 2012 года начались съемки фильма "Река" по сценарию Мавроди. Премьера состоялась в рамках российской международной кинопремии ужасов "Капля" на следующий год. Лента получила спецприз за "отечественный вклад в развитие жанра". Но в прокат, по неназванным причинам, не попала.В декабре 2015-го на YouTube был запущен еще один кинопроект Мавроди, сериал "Зомби", где он выступил сценаристом и автором саундтрека.В марте 2017-го состоялась премьера второго сериала Мавроди - "Антимир".Сыграл сам себя в украинском сериале "Моя правда".В 2010-м спродюсировал хоррор "Мэри", поставленный в Канаде, где также был сценаристом.Кроме того, усопший известен как чрезвычайно плодовитый и разноплановый писатель.