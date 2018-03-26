Незадолго до смерти Сергей Мавроди жаловался на боли в груди. Мужчину госпитализировали, однако помочь ему ничем не смогли.

Незадолго до смерти Сергей Мавроди жаловался на боли в груди. Мужчину госпитализировали, однако помочь ему ничем не смогли.