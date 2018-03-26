Суд может прекратить исполнительные
производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой
пирамиды МММ Сергея Мавроди. Приставы должны получить официальное подтверждение
смерти должника.
Суд может прекратить исполнительные
производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой
пирамиды МММ Сергея Мавроди. Приставы должны получить официальное подтверждение
смерти должника.
О сумме задолженности предпринимателя можно судить по базе данных
исполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве. Они исчисляются
сотнями миллионов рублей. миллиард рублей. Большинство долгов датированы 2008
годом. Но есть постановления о взысканиях и от 2016-2017 годов.
Однако,
не исключена возможность, что долги Мавроди спишут. "Суд может принять решение
об открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника должника,
либо прекратить исполнительные производства, если правопреемник не установлен",
– цитирует знакомый с ситуацией источник РИА "Новости".
Как писали Dni.Ru, о смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. 25 марта, около часа ночи его увезли в больницу с автобусной
остановки на улице Поликарпова в Москве. Случайный прохожий вызвал скорую
помощь, когда тот пожаловался на слабость и боли в сердце. Согласно неофициальной информации, Мавроди
скончался от сердечного приступа.
Напомним, Сергей
Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он
обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам
общества из взносов вновь прибывших. Организация рухнула в 1994 году. Общее
число пострадавших превысило десять миллионов человек.
В апреле 2007 года
Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам
лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь
срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе
"Матросская тишина".