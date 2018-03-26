Суд может прекратить исполнительные производства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди. Приставы должны получить официальное подтверждение смерти должника.

Суд может прекратить исполнительныепроизводства в отношении умершего на 63-м году жизни основателя финансовойпирамиды МММ Сергея Мавроди. Приставы должны получить официальное подтверждениесмерти должника.О сумме задолженности предпринимателя можно судить по базе данныхисполнительных производств на официальном сайте УФССП по Москве. Они исчисляютсясотнями миллионов рублей. миллиард рублей. Большинство долгов датированы 2008годом. Но есть постановления о взысканиях и от 2016-2017 годов.Однако,не исключена возможность, что долги Мавроди спишут. "Суд может принять решениеоб открытии наследственного дела, чтобы установить правопреемника должника,либо прекратить исполнительные производства, если правопреемник не установлен",– цитирует знакомый с ситуацией источник РИА "Новости".Как писали Dni.Ru, о смерти Сергея Мавроди стало известно 26 марта. 25 марта, около часа ночи его увезли в больницу с автобуснойостановки на улице Поликарпова в Москве. Случайный прохожий вызвал скоруюпомощь, когда тот пожаловался на слабость и боли в сердце. Согласно неофициальной информации, Мавродискончался от сердечного приступа.Напомним, СергейМавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Онобещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членамобщества из взносов вновь прибывших. Организация рухнула в 1994 году. Общеечисло пострадавших превысило десять миллионов человек.В апреле 2007 годаЧертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцамлишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весьсрок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе"Матросская тишина".