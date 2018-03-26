При переоформлении прав собственности и долговых обязательств важно правильно определить платежеспособность бывших супругов.

По последним данным Росстата, половина пар разводится через несколько лет после вступления в брак. Чаще всего после расторжения брака супруги решают жить отдельно друг от друга. Но что делать, если совместно приобретенное жилье было куплено в ипотеку? Как и кому платить ипотечный кредит, оформленный после свадьбы?Адвокат Виктория Данильченко замечает, что поскольку недвижимость приобреталась в общую собственность, то и права на имущество у супругов равные – как в браке, так и после его расторжения. Однако, чтобы получить свою долю в квартире в случае развода, сначала нужно выполнить обязательства по кредитному договору и выплатить банку долг.Если же супруги не могут решить, кто будет вносить платежи в банк или вовсе не погашают долг – банк вправе подать в суд на заемщиков с требованием взыскать недвижимость, которая находится у него в залоге. После того, как суд вынес решение, банк получает право собственности на заложенное имущество и может распоряжаться недвижимостью бывших супругов по своему усмотрению. Поэтому, чтобы не допустит такой ситуации, необходимо исполнять взятые на себя обязательства по ипотеке.Существует несколько способов:Первый способ — пропорциональное погашение кредита, то есть по сути супруги/бывшие супруги делят ежемесячные платежи по кредиту пополам. После его погашения, каждый получит по ∎ доли квартиры. Однако, такая схема сложно реализуема, если у одного из супругов хорошая заработная плата и он может позволить себе погасить долг, а второй не имеет заработка или получает небольшую зарплату. В таком случае стоит договориться полюбовно, или обратиться в суд, который произведет раздел совместного имущества супругов в соответствии с действующим законом.Второй способ — оформить обременение по кредиту на одного из супругов. Если один из супругов не вносит средства в пользу погашения кредита, то другой может оформить обременение по ипотеке на свое имя. Тогда супругу, отказавшемуся выплачивать кредит, возмещается 50% стоимости долга, погашенного до расторжения брака. А недвижимость переходит в собственность супруга, погасившего кредит. Подобное переоформление ипотечного займа осуществляется по согласию всех сторон, и банка в том числе. Если новые условия удовлетворяют всех, в договор вносятся изменения, подписываются дополнительные соглашения, а также новая закладная.Третий способ — продать недвижимость и погасить долг, когда супруги не желают иметь ничего общего. В этом случае, придется снизить цену на квартиру, так как спрос на недвижимость, находящуюся в ипотеке невысок. Обычно, такие продажи проходят под контролем банка и с помощью риелторов. Деньги, оставшиеся после погашения кредита, подлежат разделу между супругами/бывшими супругами.Итак, при переоформлении прав собственности и долговых обязательств важно правильно определить платежеспособность бывших супругов. Возможно, более приемлемым вариантом будет продать ипотечную недвижимость и расплатиться по долгам.