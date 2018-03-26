По предварительным данным, в пятницу мама забрала 2-летнего сына из сада и при выходе из здания они попали под сход снега с крыши. Ребенок не пострадал.

В Александрове начата проверка по факту травмирования женщины при сходе лавины снега с крыши детского сада № 10. По предварительным данным, в пятницу мама забрала 2-летнего сына из сада и при выходе из здания они попали под сход снега с крыши. Ребенок не пострадал. А вот женщина получила травму головы и перелом ключицы. Сейчас она находится в больнице.По данному факту начата проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.