В ходе возникшего конфликта мужчины начали избивать потерпевшего. Затем один из нападавших выстрелил в молодого человека, после чего злоумышленники скрылись...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих подозреваемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью приезжему мужчине», - сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении к ним мужчины с травмами. Потерпевший рассказал, что в Большом Черкасском переулке к нему подошли двое неизвестных. В ходе возникшего конфликта мужчины начали избивать потерпевшего. Затем один из нападавших выстрелил в молодого человека, после чего злоумышленники скрылись. Пострадавший нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в одну из столичных больниц.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летний и 33-летний приезжие мужчины. У одного из задержанных при себе находился травматический пистолет, который он хранит на законных основаниях.По данному факту отделением дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении второго – в виде залога.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61