Обстоятельства и причины трагедии в Кемерове выяснятся на допросе формального владельца ТЦ Надежды Судденок. Следователи предполагают, что реальный хозяин Зимней вишни – предприниматель-миллиардер Денис Штенгелов.

Обстоятельства и причины трагедии в Кемерове выяснятся надопросе формального владельца ТЦ Надежды Судденок. Следователи предполагают,что реальный хозяин "Зимней вишни" – предприниматель-миллиардер ДенисШтенгелов.Деньги за аренду помещений уходили долларовому миллиардеруДенису Штенгелову, который и является реальным владельцем кемеровского ТЦ. Вбезопасность своего предприятия бизнесмен ничего не вкладывал. Такоепредположение возникло во время расследования обстоятельств трагедии в "Зимнейвишне".Следователи намерены задержать номинального и реальноговладельцев "Зимней вишни" в рамках трех уголовных дел, возбужденныхпосле трагедии. Формально управляет сгоревшим ТРК Надежда Судденок. Суд 26марта примет решение об избрании для нее меры пресечения. Учитывая большоечисло жертв пожара, ей грозит арест и отправка в СИЗО.Сложность в том, что с 2013 года торговый центр сменилнескольких собственников. Нынешний владелец выкупила ТРК всего два года назад,в 2016-м, у предпринимательницы Валентины Фазуяновой. Та, в свою очередь, в2014-м приобрела его у основательницы "Зимней вишни" ИраидыВишневской. По некоторым данным, реальной владелицей ТЦ продолжала оставаться Вишневская.Судя по оборотам "Зимней вишни", она является лишьуправляющей компанией, которая занимается в ТРЦ хозяйством и уборкой. Как пишетLife.ru, следователи решили, что конечнымвладельцем комплекса может оказаться совсем другой человек – долларовый миллиардер,основатель одного из крупнейших в России пищевого холдинга "КДВгрупп" Денис Штенгелов. На сайте ТРК в разделе "отдел аренды"указаны контакты некой Юлии Новоселовой – чей адрес электронной почты совпадаетс корпоративной почтой "КДВ групп".В прошлом году агентство Bloomberg оценило состояниеШтенгелова в миллиард долларов. Однако предприниматель с оценкой не согласился,заявив, что у него таких денег нет. Предприниматель предпочитает держаться втени. Свою карьеру в 1990-х начинал с оптовой торговли семечками.Сам Штенгелов живет в Томске. Однако, по данным местных СМИ,семью перевез в Австралию, где он владеет спорткомплексом, гольф-центром итеннисной академией. Австралийскими бизнес-активами управляет, какутверждается, сестра бизнесмена Юлия Штенгелова.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Он начался на верхнем этаже здания, площадь возгорания составила почти 1,5 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля.Подтверждена гибель 53 человек, в том числе девятерых детей. Пострадали 45 человек. Десятки людей, в том числе более 40 детей, считаются пропавшими без вести.