За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 12,5 тысяч человек.

За прошедшую неделю во Владимирской области в больницу с симптомами ОРВИ обратилось более 12,5 тысяч человек. Эпидпорог в возрастной категории от 3-6 лет превышен на 19% и от 7-15 лет - на 12%. В городе Владимир эпидпорог превышен на 1,5%.У трех человек найден вирус гриппа А/H1N1, еще у одного — вирус А(H3N2) и у четырех человек — вирус гриппа В. Также у 5-ти человек выделена Р/С – инфекция и у 1 человека вирус парагриппа.Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Киржачском, Кольчугинском и Муромском районах и в городе Владимир.