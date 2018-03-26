Переведя на банковскую карту продавца денежные средства за измерительные приборы, житель Гусь-Хрустального так и не получил желаемый товар.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Ярославской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что безработный житель Ярославской области разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже измерительных приборов – нутромеров. На предложение откликнулся житель города Гусь-Хрустальный. По договоренности, продавец должен был отправить товар через почтовое отделение. Фигурант действительно упаковал посылку, сфотографировал чек и отправил фото с подтверждением об отправке покупателю. Потерпевший в свою очередь сразу перевел на банковскую карту в качестве оплаты 5 600 рублей. Однако злоумышленник, получив денежные средства, передумал отправлять посылку.Не получив посылку, гусевчанин понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию.Личность и местонахождение подозреваемого в мошенничестве были установлены сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный 20-летний молодой человек дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.