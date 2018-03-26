Люблинско-Дмитровская – одна из самых динамично развивающихся линий Московского метрополитена. Первый ее участок из центра города до юго-восточных окраин был открыт еще в 1995 году. С тех пор салатовая ветка непрерывно увеличивается. На днях она приросла еще тремя новыми станциями на своем северном радиусе, а уже через несколько лет линия выйдет за МКАД и станет одной из самых длинных в столичной подземке. О настоящем и будущем салатовой ветки – в материале Dni.Ru.

Люблинско-Дмитровская – одна из самых динамичноразвивающихся линий Московского метрополитена. Первый ее участок из центрагорода до юго-восточных окраин был открыт еще в 1995 году. С тех порсалатовая ветка непрерывно увеличивается. На днях она приросла еще тремя новымистанциями на своем северном радиусе, а уже через несколько лет линия выйдет за МКАД и станет одной из самых длинных встоличной подземке. О настоящем и будущем салатовой ветки – в материале Dni.Ru.Рождение линииПервый проект Люблинско-Дмитровской линии проектировщикиподземки разработали еще в 1970-х годах. Уже тогда планировалось пустить ее ссевера на юго-восток города. Южный радиус должен был пройти мимо станции"Люблино" Курского железнодорожного направления, образовав такимобразом удобную пересадку на пригородные электрички.Фактически линию начали строить в 1979 году, когда строителивырыли котлован на месте будущей станции "Селигерская" вБескудниковском районе. Однако из-за более активной застройки расположенныхнеподалеку районов Алтуфьево, Бибирево и Отрадное, решено было бросить все силына северном направлении на строительство Серпуховско-Тимирязевской линии.Вновь работы на будущей салатовой ветке начались в 1988 году, толькона этот раз на южном, Люблинском радиусе. Тогда предполагалось, что линия будетполностью закончена от "Дегунино" до "Зябликово" уже кконцу 90-х. Однако все планы спутал распад СССР. Строительство первого участказадержалось на несколько лет и было возобновлено лишь в 1993 году. Наконец, в1995 году состоялось долгожданное открытие движения от "Чкаловской"до "Волжской".Палки в колеса строителям вставил августовский дефолт 1998года. В 1997 году был возведен тоннель от "Чкаловской" до"Трубной", но строительство затормозилось на шесть лет из-зафинансовых трудностей. В результате "Трубная" и промежуточная станция"Сретенский бульвар" были открыты в 2007 году. Через три годараспахнули свои двери для пассажиров "Достоевская" и "Марьинароща". Северный, Дмитровский радиус начал обретать реальные очертания.Ориентация – СеверЕго строительство началось в 2011 году. Город принял решениеоткрывать Дмитровский радиус в два этапа: на первом от "МарьинойРощи" до "Петровско-Разумовской" с промежуточными станциями"Бутырская" и "Фонвизинская". Пуск участка состоялся всентябре 2016 года. С вводом нового отрезка Люблинско-Дмитровская линияполучила кросс-платформенную пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую на станции"Петровско-Разумовская".А буквально на днях – 22 марта 2018 года – открылсядолгожданный участок Люблинско-Дмитровской линии от"Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Он включает всебя три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и"Селигерская". Благодаря открытию нового отрезка, более 450 тысячжителей столицы получили метро в пешей доступности. Теперь они могут сэкономитьна поездках до 30 минут в день. Кроме того, на 15% разгрузился перегон"Петровско-Разумовская" – "Тимирязевская" серой ветки, аколичество пассажиров на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" выросло на 10%.Особенности новых станцийСтанция "Окружная" находится на пересеченииЛокомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов около платформы Савеловскогожелезнодорожного направления с одноименным названием. Пассажиропотокзапланирован на уровне 97 тысяч человек в сутки, а в утренние и вечерние часыпик – более 12 тысяч человек в час.Интерьеры станции отсылают к располагающемуся неподалекуСавеловскому направлению, образ железнодорожной платформы воссоздалипосредством пяти линий светильников на потолке. В отделке использован гранитчерных и серых тонов, а также белый и бежевый мрамор с вкраплениями.Станция "Верхние Лихоборы" располагается напересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара, это самаяотдаленная от центра станция глубокого заложения – 65 метров. Для сравнения -следующая за "Верхними Лихоборами" "Окружная" залегает наглубине 20 метров. Станция будет принимать 80 тысяч человек в сутки, а вутренние и вечерние часы пик – не менее 10 тысяч пассажиров в час.Неподалеку от "Верхних Лихобор" расположитсяэлектродепо, где смогут ночевать 32 состава по 8 вагонов. В нем будет созданополторы тысячи рабочих мест. По сути это целый завод с современнымоборудованием и всем необходимым для ремонта подвижного состава.И, наконец, "Селигерская" – самая северная насегодняшний момент станция салатовой ветки. Расположенная на оживленномпересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, "Селигерская" будетпринимать до 100 тысяч пассажиров в сутки, а в часы пик – около 6,7 тысячичеловек.Благодаря сводчатым потолкам над платформой и кассовымизалами, у пассажира возникает ощущение воздушности. Архитекторы"Селигерской" применили так называемый принцип перетекающегопространства, которое расширяется по пути следования человека.На базе "Селигерской" до конца 2020 года появитсяодин из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. По словам заместителягенерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" АльбертаСуниева, город уже определил инвестора, который займется реализацией проекта.В составе ТПУ появится автостанция, которая будетобслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы. Также в рамках пересадочного узла будут построены парковочные пространства для личноготранспорта и стоянка такси."Кроме того, в составе ТПУ планируется построитькрупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе иресторанами", – добавил Суниев. Строители реконструируют прилегающие улицы и возведутновые подъезды.Плюс двеНа этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится.От "Селигерской" салатовая ветка пойдет дальше. К 2022 году на нейпоявятся две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и"Дмитровское шоссе" ("Лианозово"). По словам главыстройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в настоящее время ведетсяпроектирование и строительство отрезка. Участок протянется на 3,7 километра.Благодаря этим станциям разгрузится Дмитровское шоссе,улучшится транспортное обслуживание населения сразу нескольких столичныхрайонов: Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, а также Бескудниковский.Снизится нагрузка и на существующие там пересадочные узлы. Из-за уменьшенияинтенсивности транспортного движения улучшится и экологическая ситуация.Станция "Улица 800-летия Москвы" появится на пересеченииДмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Метро в шаговой доступностиполучат около 90 тысяч местных жителей, еще 95 тысяч пассажиров будутподъезжать к станции на наземном транспорте.В свою очередь, "Лианозово" расположитсяпрактически у МКАДа. В перспективе здесь планируется организоватьтранспортно-пересадочный узел , где пассажиры смогут пересесть на электрички Савеловского железнодорожногонаправления.За кольцомФинальная точка развития северного радиусаЛюблинско-Дмитровской линии – станция "Физтех" в поселке Северный,который располагается за МКАД. Станция появится рядом со строящимся комплексомМосковского физико-технологического института (МФТИ).Сейчас в Северном проживают немногим более 32 тысяч человек,еще почти 15 тысяч – работают в районе. Здесь ведется активное жилищноестроительство, поэтому в перспективе численность населения Северного можетвозрасти до 80 тысяч человек, а количество работающих, в том числе связанных сМФТИ, превысит 50 тысяч.Станция "Физтех" разгрузит наземный общественныйтранспорт, снизит нагрузку на основную магистраль района – Дмитровское шоссе.Благодаря появлению станции метро время поездки до центра города для жителейСеверного сократится на 15 минут.Ударными темпамиПоследние семь лет Московский метрополитен развиваетсястремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в200 станций. В прошлом году состоялось открытие отрезка Люблинской-Дмитровскойлинии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".Одновременно с продлением "салатовой" веткипродолжаются работы на участке Калининско-Солнцевской линии, которая будетпродлена от "Раменок" до "Рассказовки" уже этим летом. Налинии появятся семь новых станций – "Мичуринский проспект","Очаково", "Говорово", "Солнцево","Боровское шоссе", "Новопеределкино" и"Рассказовка".