Люблинско-Дмитровская – одна из самых динамично
развивающихся линий Московского метрополитена. Первый ее участок из центра
города до юго-восточных окраин был открыт еще в 1995 году. С тех пор
салатовая ветка непрерывно увеличивается. На днях она приросла еще тремя новыми
станциями на своем северном радиусе, а уже через несколько лет линия выйдет за МКАД и станет одной из самых длинных в
столичной подземке. О настоящем и будущем салатовой ветки – в материале Dni.Ru.
Люблинско-Дмитровская – одна из самых динамично
развивающихся линий Московского метрополитена. Первый ее участок из центра
города до юго-восточных окраин был открыт еще в 1995 году. С тех пор
салатовая ветка непрерывно увеличивается. На днях она приросла еще тремя новыми
станциями на своем северном радиусе, а уже через несколько лет линия выйдет за МКАД и станет одной из самых длинных в
столичной подземке. О настоящем и будущем салатовой ветки – в материале Dni.Ru.
Рождение линии
Первый проект Люблинско-Дмитровской линии проектировщики
подземки разработали еще в 1970-х годах. Уже тогда планировалось пустить ее с
севера на юго-восток города. Южный радиус должен был пройти мимо станции
"Люблино" Курского железнодорожного направления, образовав таким
образом удобную пересадку на пригородные электрички.
Фактически линию начали строить в 1979 году, когда строители
вырыли котлован на месте будущей станции "Селигерская" в
Бескудниковском районе. Однако из-за более активной застройки расположенных
неподалеку районов Алтуфьево, Бибирево и Отрадное, решено было бросить все силы
на северном направлении на строительство Серпуховско-Тимирязевской линии.
Вновь работы на будущей салатовой ветке начались в 1988 году, только
на этот раз на южном, Люблинском радиусе. Тогда предполагалось, что линия будет
полностью закончена от "Дегунино" до "Зябликово" уже к
концу 90-х. Однако все планы спутал распад СССР. Строительство первого участка
задержалось на несколько лет и было возобновлено лишь в 1993 году. Наконец, в
1995 году состоялось долгожданное открытие движения от "Чкаловской"
до "Волжской".
Палки в колеса строителям вставил августовский дефолт 1998
года. В 1997 году был возведен тоннель от "Чкаловской" до
"Трубной", но строительство затормозилось на шесть лет из-за
финансовых трудностей. В результате "Трубная" и промежуточная станция
"Сретенский бульвар" были открыты в 2007 году. Через три года
распахнули свои двери для пассажиров "Достоевская" и "Марьина
роща". Северный, Дмитровский радиус начал обретать реальные очертания.
Ориентация – Север
Его строительство началось в 2011 году. Город принял решение
открывать Дмитровский радиус в два этапа: на первом от "Марьиной
Рощи" до "Петровско-Разумовской" с промежуточными станциями
"Бутырская" и "Фонвизинская". Пуск участка состоялся в
сентябре 2016 года. С вводом нового отрезка Люблинско-Дмитровская линия
получила кросс-платформенную пересадку на Серпуховско-Тимирязевскую на станции
"Петровско-Разумовская".
А буквально на днях – 22 марта 2018 года – открылся
долгожданный участок Люблинско-Дмитровской линии от
"Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Он включает в
себя три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и
"Селигерская". Благодаря открытию нового отрезка, более 450 тысяч
жителей столицы получили метро в пешей доступности. Теперь они могут сэкономить
на поездках до 30 минут в день. Кроме того, на 15% разгрузился перегон
"Петровско-Разумовская" – "Тимирязевская" серой ветки, а
количество пассажиров на станции Московского центрального кольца (МЦК) "Окружная" выросло на 10%.
Особенности новых станций
Станция "Окружная" находится на пересечении
Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов около платформы Савеловского
железнодорожного направления с одноименным названием. Пассажиропоток
запланирован на уровне 97 тысяч человек в сутки, а в утренние и вечерние часы
пик – более 12 тысяч человек в час.
Интерьеры станции отсылают к располагающемуся неподалеку
Савеловскому направлению, образ железнодорожной платформы воссоздали
посредством пяти линий светильников на потолке. В отделке использован гранит
черных и серых тонов, а также белый и бежевый мрамор с вкраплениями.
Станция "Верхние Лихоборы" располагается на
пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара, это самая
отдаленная от центра станция глубокого заложения – 65 метров. Для сравнения -
следующая за "Верхними Лихоборами" "Окружная" залегает на
глубине 20 метров. Станция будет принимать 80 тысяч человек в сутки, а в
утренние и вечерние часы пик – не менее 10 тысяч пассажиров в час.
Неподалеку от "Верхних Лихобор" расположится
электродепо, где смогут ночевать 32 состава по 8 вагонов. В нем будет создано
полторы тысячи рабочих мест. По сути это целый завод с современным
оборудованием и всем необходимым для ремонта подвижного состава.
И, наконец, "Селигерская" – самая северная на
сегодняшний момент станция салатовой ветки. Расположенная на оживленном
пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе, "Селигерская" будет
принимать до 100 тысяч пассажиров в сутки, а в часы пик – около 6,7 тысячи
человек.
Благодаря сводчатым потолкам над платформой и кассовыми
залами, у пассажира возникает ощущение воздушности. Архитекторы
"Селигерской" применили так называемый принцип перетекающего
пространства, которое расширяется по пути следования человека.
На базе "Селигерской" до конца 2020 года появится
один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. По словам заместителя
генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберта
Суниева, город уже определил инвестора, который займется реализацией проекта.
В составе ТПУ появится автостанция, которая будет
обслуживать как междугородние, так и международные автобусные рейсы. Также в рамках пересадочного узла будут построены парковочные пространства для личного
транспорта и стоянка такси.
"Кроме того, в составе ТПУ планируется построить
крупный многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатрами, кафе и
ресторанами", – добавил Суниев. Строители реконструируют прилегающие улицы и возведут
новые подъезды.
Плюс две
На этом развитие Люблинско-Дмитровской линии не закончится.
От "Селигерской" салатовая ветка пойдет дальше. К 2022 году на ней
появятся две новые станции: "Улица 800-летия Москвы" и
"Дмитровское шоссе" ("Лианозово"). По словам главы
стройкомплекса столицы Марата Хуснуллина, в настоящее время ведется
проектирование и строительство отрезка. Участок протянется на 3,7 километра.
Благодаря этим станциям разгрузится Дмитровское шоссе,
улучшится транспортное обслуживание населения сразу нескольких столичных
районов: Дмитровский, Восточное и Западное Дегунино, а также Бескудниковский.
Снизится нагрузка и на существующие там пересадочные узлы. Из-за уменьшения
интенсивности транспортного движения улучшится и экологическая ситуация.
Станция "Улица 800-летия Москвы" появится на пересечении
Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы. Метро в шаговой доступности
получат около 90 тысяч местных жителей, еще 95 тысяч пассажиров будут
подъезжать к станции на наземном транспорте.
В свою очередь, "Лианозово" расположится
практически у МКАДа. В перспективе здесь планируется организовать
транспортно-пересадочный узел , где пассажиры смогут пересесть на электрички Савеловского железнодорожного
направления.
За кольцом
Финальная точка развития северного радиуса
Люблинско-Дмитровской линии – станция "Физтех" в поселке Северный,
который располагается за МКАД. Станция появится рядом со строящимся комплексом
Московского физико-технологического института (МФТИ).
Сейчас в Северном проживают немногим более 32 тысяч человек,
еще почти 15 тысяч – работают в районе. Здесь ведется активное жилищное
строительство, поэтому в перспективе численность населения Северного может
возрасти до 80 тысяч человек, а количество работающих, в том числе связанных с
МФТИ, превысит 50 тысяч.
Станция "Физтех" разгрузит наземный общественный
транспорт, снизит нагрузку на основную магистраль района – Дмитровское шоссе.
Благодаря появлению станции метро время поездки до центра города для жителей
Северного сократится на 15 минут.
Ударными темпами
Последние семь лет Московский метрополитен развивается
стремительными темпами. В 2016 году столичная подземка перешагнула отметку в
200 станций. В прошлом году состоялось открытие отрезка Люблинской-Дмитровской
линии от "Марьиной Рощи" до "Петровско-Разумовской".
Одновременно с продлением "салатовой" ветки
продолжаются работы на участке Калининско-Солнцевской линии, которая будет
продлена от "Раменок" до "Рассказовки" уже этим летом. На
линии появятся семь новых станций – "Мичуринский проспект",
"Очаково", "Говорово", "Солнцево",
"Боровское шоссе", "Новопеределкино" и
"Рассказовка".