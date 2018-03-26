В память о погибших при пожаре в ТРЦ Зимняя вишня в Кемеровской области объявлен трехдневный траур – 27, 28 и 29 марта. В эти дни на госучреждениях приспустят флаги и отменят культурно-развлекательные мероприятия, передает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

В память о погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемеровской области объявлен трехдневный траур – 27, 28 и 29 марта. В эти дни на госучреждениях приспустят флаги и отменят культурно-развлекательные мероприятия, передает РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.По последним данным, в пожаре, который произошел 25 марта, погибли 64 человека, за медицинской помощью обратились более 40.В рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в их числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.