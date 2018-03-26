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<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-v-moskve-umer-sergej-mavrodi.html" target="_blank">В Москве умер Сергей Мавроди</a> - В Москве скончался Сергей Мавроди. Ему было 62 года. Сегодня ночью ему стало плохо недалеко от автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Прохожий вызвал ему скорую помощь, которая доставила его в больницу №67. Врачам не удалось его спасти, сегодня утром он скончался. Сергей Мавроди – основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ.