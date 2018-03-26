В Москве скончался Сергей Мавроди. Ему было 62 года. Сегодня ночью ему стало плохо недалеко от автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Прохожий вызвал ему скорую помощь, которая доставила его в больницу №67. Врачам не удалось его спасти, сегодня утром он скончался. Сергей Мавроди – основатель крупнейшей финансовой пирамиды МММ.
В Москве скончался Сергей Мавроди. Ему было 62 года.
По информации "Московского комсомольца", сегодня ночью ему стало плохо недалеко от автобусной остановки на улице Поликарпова. Он жаловался на слабость и боли в сердце. Прохожий вызвал ему скорую помощь, которая доставила его в больницу №67. Врачам не удалось его спасти, сегодня утром он скончался.
Сергей Мавроди – основатель крупнейшей финансовой пирамиды "МММ".