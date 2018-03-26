Между таксистом и пассажирами возник конфликт по поводу оплаты проезда, после чего мужчины, применив физическую силу, похитили у водителя мобильный телефон...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО и ОМВД России по району Западное Дегунино задержали троих москвичей по подозрению в ограблении таксиста.В полицию обратился водитель одной из таксомоторных компаний. По словам заявителя, он подвозил троих пассажиров до места назначения на улице Ивана Сусанина. По прибытии между ними возник конфликт по поводу оплаты проезда, после чего мужчины, применив физическую силу, похитили у него мобильный телефон и скрылись. Материальный ущерб составил более 32 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Ивана Сусанина сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. Ими оказались жители столицы в возрасте от 19-ти до 24 лет.Следственной частью УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29