Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, - такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.

Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, — такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.