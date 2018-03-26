Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, - такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.
<a href="http://33live.ru/novosti/26-03-2018-v-rossii-gotovyatsya-novye-pravila-provedeniya-dorozhnyx-rabot.html" target="_blank">В России готовятся новые правила проведения дорожных работ</a> - Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, - такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.
[url=http://33live.ru/novosti/26-03-2018-v-rossii-gotovyatsya-novye-pravila-provedeniya-dorozhnyx-rabot.html]В России готовятся новые правила проведения дорожных работ[/url] - Росавтодор впервые разрабатывает ГОСТ, который будет определять правила проведения ремонтных работ на дорогах, - такое поручение дал президент. ГОСТ будет во многом повторять действующие сейчас рекомендательные стандарты, но уточняет правила перенаправления потоков транспорта и установки освещения.