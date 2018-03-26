Сотрудник торгового центра Зимняя вишня в Кемерово, где в пожаре погибли десятки людей, сообщил шокирующие сведения. По его словам, в молле не соблюдались элементарные требования пожарной безопасности.

Сотрудник торгового центра "Зимняя вишня"в Кемерово, где в пожаре погибли десятки людей, сообщил шокирующие сведения. Поего словам, в молле не соблюдались элементарные требования пожарнойбезопасности.РаботникТЦ рассказал, что эвакуационными выходами никто никогда не пользовался. Они былизакрыты даже во время тренировочных сигналов тревоги – все покидали зданиечерез центральный вход."Я работал полгода и не виделогнетушителей. Когда все случилось, пожарной сигнализации также не было. Месяцназад у нас была тренировочная эвакуация. Включали пожарную тревогу, ее былоочень хорошо слышно, она сигналила довольно продолжительно", – цитирует словаочевидца Lenta.ru. Сотрудник "Зимней вишни" недоумевает,почему она не сработала 25 марта.Отметим,это не единственное нарушение, допущенное сотрудниками сгоревшего торговогоцентра. Ранее сообщалось об охраннике, который выключил систему оповещения о пожаре вдень трагедии. Известно и том, что сотрудники охранной службы работали в молле без лицензий.В свою очередь Павел Люлин, специалист в областиуправления торговыми центрами и эксплуатации недвижимости рассказал, что пристроительстве таких ТЦ, как "Зимняявишня", используются материалы, которые могут представлять опасность в случаегорения. "Однако они применяются с расчетом на то, что будет работать системапожаротушения, которая компенсирует возможный вред. Согласно законодательству,каждый материал, используемый при строительстве, должен иметь сертификатпожарной безопасности. Но на практике такие сертификаты есть не у всехзастройщиков", – приводит слова эксперта журнал "Такие дела".Напомним, пожар в кемеровском торговом центреначался днем 25 марта. Среди возможных причин ЧП рассматривают в том числеподжог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным МЧС на 18:00по местному времени (14:00 мск), из 64 человек, погибших при пожаре, опознаны17.