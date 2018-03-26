Оперативники установили личность и местонахождение фигуранта уже через два часа после поступившего в полицию сообщения.

24 марта текущего года около пяти часов утра в дежурную часть ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение от медработников о том, что в автомобиле скорой медицинской помощи от полученного ножевого ранения скончался 30-летний мужчина.Полицейские оперативно, в течение двух часов, установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимый 32-летний местный житель был задержан и дал признательные показания. Как выяснилось, между ним и потерпевшим после совместного распития спиртных напитков произошла ссора. Словестный конфликт быстро перешел в драку, в ходе которой фигурант нанес смертельное ножевое ранение в грудь 30-летнему жителю одного из районных поселков. Конфликт произошел около одного из домов в центре Суздаля.В настоящее время следственными органами в отношении 32-летнего жителя Суздаля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигурант задержан, расследование уголовного дела продолжается.